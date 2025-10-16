CONVERSE｜BACK TO THE FUTURE

コンバースジャパン株式会社

2025年、傑作SF映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（原題：BACK TO THE FUTURE）公開40周年を記念し、CONVERSEは同作とのコラボレーションモデルを主人公マーティ・マクフライがタイムスリップした10月26日に合わせて発売いたします。本コレクションは、映画の象徴的なシーンやアイテムからインスパイアを受けたデザインで、ファンの皆様に新たなタイムトラベル体験をお届けします。

■ALL STAR AGED MT HI / BACK TO THE FUTURE(https://converse.co.jp/products/31316490)

カラー：ブラック

価格：\17,600（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

発売日：2025年10月26日（日）より順次発売予定

・映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主人公マーティ・マクフライが劇中で着用したオールスターをベースに、特殊な洗い加工とブリーチ加工を施し、リアルなヴィンテージ感を再現。

・テープとシューレースには汚し加工を施し、マーティが実際に履き込んだような雰囲気を表現。

・ライニングには40周年限定のオリジナルロゴと作品タイトルロゴをプリント。

・アウトソールには、マーティとドクが並ぶ象徴的な名シーンがさりげなく覗くスペシャルな仕様。

・「タイムサーキット」に示された、マーティがタイムスリップした日をテープにプリント。

・映画の公開年である1985年に合わせ、1,985足の数量限定で展開。

■ALL STAR AGED HB HI / BACK TO THE FUTURE(https://converse.co.jp/products/31316510)

カラー：ピンク

価格：\17,600（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

発売日：2025年10月26日（日）より順次発売予定

・映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー PARTII』でマーティが乗っている未来の乗り物「ホバーボード」をモチーフに、1989年に展開されていたアーカイブの「ALL STAR "ON FIRE" COLLECTION」を掛け合わせたデザイン。

・マルチカラーのアンクルパッチや左右で異なるカラーのシューレースでモチーフのポップなデザインを表現。

・インソールにホバーボードのデザインをプリント。

・タンにあしらった作品のタイトルロゴの刺繍がさりげなく主張するデザイン。

・ライニングには40周年限定のオリジナルロゴをプリント。

■ALL STAR TM HI / BACK TO THE FUTURE(https://converse.co.jp/products/31316500)

カラー：シルバー/ブラック

価格：\20,900（税込）

サイズ：22.0～28.0、29.0、30.0cm

発売日：2025年10月26日（日）より順次発売予定

・映画の顔とも言うべきタイムマシンをモチーフにしたデザイン。

・メタリック感のあるレザーアッパーをブラックで引き締めることで、モチーフを表現しながらファッションアイテムに昇華したデザイン。

・タイムマシンのテールランプを彷彿とさせる、透明感のあるガムカラーのアウトソールを採用。

・ライニングには40周年限定のオリジナルロゴと「タイムサーキット」の表示をプリント。

■特別仕様

・オリジナルパッケージ：両ブランドのロゴが並んだ化粧箱仕様のオリジナルカートンが付属。

【お問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL：0120-819-217（平日 9:00～18:00）

URL：https://converse.co.jp/

※Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、 コンバースジャパン株式会社が企画・制作した商品です。