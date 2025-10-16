DKB、ミニ9thアルバム『Emotion』第1弾＆第2弾コンセプトフォトを連続公開！

Danmee 株式会社

抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB（ダークビー）が、10月23日（木）リリース予定の9thミニアルバム『Emotion』の第1弾・第2弾コンセプトフォトを連続で公開した。

所属事務所Brave Entertainmentは10月15日(水)・16日(木)午前0時、DKBの公式SNSを通じて対照的な魅力を放つ2種類のコンセプトフォトを公開。“少年美”と“カリスマ”という両極端なムードを行き来するDKBならではの幅広い表現力が、世界中のファンの注目を集めている。

15日(水)に公開された第1弾『Mischief』コンセプトでは、茶目っ気あふれる自由奔放な少年たちの姿を披露。フーディーやスウェット、カーゴパンツ、ミリタリーパターンなどのストリート感あるカジュアルスタイルで統一し、テーブルサッカーを楽しんだり、通話したりする自然体な様子を通じて、親しみやすくも生き生きとした魅力を見せた。

一方、16日(木)に公開された第2弾『Doubt』コンセプトでは、180度異なるダークで挑発的なムードを演出。オールブラックのスタイリングに、破れ加工のトップスやレザージャケット、デニムパンツを組み合わせ、洗練されたワイルドさを表現。鋭い眼差しと抑えたセクシーさで成熟したカリスマを放ち、アクセサリーの輝きが幻想的なムードをさらに引き立てている。

“Mischief” の少年らしさと “Doubt” のカリスマ性、正反対の魅力を通じて新しい音楽的・ビジュアル的世界観を予告したDKB。『Emotion』というアルバムタイトルの通り、彼らが表現する“感情”の深みと広がりを暗示し、カムバックへの期待感をさらに高めている。

さらにDKBは、10月17日(金)と20日(月)に新曲の振付制作過程やスポイラーを収めた映像『FOOTAGE』を公開予定。続く21日(火)にはタイトル曲『Irony』のミュージックビデオティザーを公開し、23日(木)のカムバックへ向け熱気を最高潮に高める見通しだ。

DKB日本オフィシャルファンクラブ https://dkb.jp/(https://dkb.jp/)

DKB JAPAN OFFICIAL X https://twitter.com/DKB_japan(https://twitter.com/DKB_japan)

DKB JAPAN OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL(https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL)

DKB(JP) OFFICIAL LINE https://page.line.me/dkbjapan(https://page.line.me/dkbjapan)