頂を目指す究極のマウンテンスポーツウォッチ「COROS APEX 4」が新登場

2025年10月16日、COROS（カロス）は次世代マウンテンスポーツウォッチ「COROS APEX４」を発表しました。COROS APEX 4は、驚異的なロングバッテリー、正確なGPS、高速マップ表示を、軽量でプレミアムかつ頑丈なボディに備えています。トレーニングやレース、最高のパフォーマンスを追求するマウンテンアスリートにとってまさに理想の相棒です。

販売価格 :

APEX 4 42mm:63,800円(税込)

APEX 4 46mm:69,960円(税込)

日本発売予定：2025年10月下旬～11月上旬

製品ページ：https://jp.coros.com/apex4(https://jp.coros.com/apex4)

COROS APEX 4

COROS APEXシリーズは長年の技術革新によって鍛え上げられ、過酷なアルプスの環境で実証され、世界で最も過酷なマウンテンレースでの勝利を支え、過酷な地形を踏破するアスリートを導き、よりスマートなトレーニング、より安全なナビゲーション、そしてより速い山岳間の移動を実現してきました。

そして、新製品の「COROS APEX 4」は、マウンテンスポーツテクノロジーの基準を再び引き上げます。エリートアスリートから意欲的なアマチュアまでを対象に開発され、自らがその創造に貢献したカテゴリーを再定義します。

COROS APEX 4 主な特徴

・過酷な高山環境に耐える設計

COROS APEX 4

グレード5チタンベゼル、傷をつきにくいサファイアガラス、本体とバンドとの接合部が強化され、頑丈かつ軽量で快適なフィット感を実現しました。

さらに、3代目MIP常時オンディスプレイを搭載し、太陽光・雪中・日陰の下でも優れた視認性を発揮します。

・最長の日々を乗り切るロングバッテリーと高精度

COROS APEX 4

COROS APEX 4は、GPSやペース、心拍数、高度測定において業界をリードする精度の高さと、

COROSならではの超ロングバッテリー性能を同時に実現します。

全衛星システムGPSモードで46mmモデルは最大65時間、42mmモデルは最大41時間のロングバッテリー。富士山の100マイル周回や、槍ヶ岳の縦走を最後まで支える持続力を持ちます。

・マウンテンスポーツのために設計された機能

COROS APEX 4

初めてのトレイルレースへの挑戦であれ、複数日に渡るアルペンの稜線を繋ぐプロジェクトであれ、

COROS APEX 4は山におけるあらゆる目標に対して精密なツールを提供します。

トレイルランニング - トレイル名や道路名の表示が可能となったグローバルマップのスムーズな操作性、3D地形表示、ルート計画の作成、そして「出力ペース」のリアルタイム指標が、よりスマートなトレーニングとレースをサポートします。

クライミング - クライミング用に調整された垂直GPSアルゴリズムと5つの専門的なクライミングモードを備え、あらゆる登攀を正確に記録します。

スキーツーリング - 地形図、天気データなどの確認で、すべての登攀と滑降においての情報を提供します。

トレーニングシステム - HRV（心拍変動）、SpO2（酸素飽和度）、睡眠、トレーニング負荷のトラッキングによってトレーニングとリカバリーに関する広い視点を提供します。

・アドベンチャーがより豊かに

COROS APEX 4

COROS APEX 4はマイク以外にはじめてスピーカーも搭載。ペースや時間、距離、コーナーまで、音声アラートで通知。さらに、運動中にボイスメモを保存したり、友達に電話するときはハンズフリー通話も可能。 注意力を切らさずに繋がりを保てます。

ハイキング、マウンテンバイキング、サイクリング、水泳に加え、30以上のアクティビティモードを搭載。今年の8月から新しく追加されたアドベンチャーノートや3Dフライオーバー機能で、アクティビティの瞬間を簡単に振り返ったり共有できます。

キリアン・ジョルネが「ステイツ・オフ・エレベーション」でCOROS APEX 4を着用

COROS APEX 4

「ステイツ・オフ・エレベーション」(https://jp.coros.com/stories/coros-coaches/c/Kilian_Jornet_Connecting_the_American_West-ja)：このプロジェクトは、トレイルランニング界の伝説的な存在であるキリアン・ジョルネがアメリカのコロラド州、カリフォルニア州、ワシントン州にまたがる標高4,200m級の山々での新たな探検です。

キリアンは９月の1ヶ月間で5,145km以上を走破し、72もの標高4,200m級の高峰に登頂しました。

COROS APEX 4はこの偉大なプロジェクトの全てを残したウォッチであり、彼が努力や耐久力を試す過程でのあらゆる瞬間を記録することとなりました。

キリアンは「山で一番大事なのは信頼。自分の身体も仲間もギアも、全部信頼できるということ。どれか1つでも疑い始めたら、そこで集中力が切れてしまう。そういう意味では、このCOROS APEX 4は本当に良い。ウォッチに関して心配をしなくていいし、ただ、自分が動けばいい。ウォッチの力が必要な時には、ちゃんと頼りになるとわかってるいるから」とコメントしています。

製品仕様

COROS APEX 4COROS APEX 4

製品詳細・スペックは以下をご覧ください。

※ 以上記載の数字は全てCOROS Labより

■COROS（カロス）について

COROSは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのトレーニングをサポートする、パフォーマンス・スポーツ・テクノロジー・カンパニーです。

COROSにとって、アウトドア、山、そして情熱的なアクティブライフが全てです。ハイグレードなハードウェアと革新的なテクノロジーを組み合わせ、世界で最も過酷な環境下で耐久性を必要とするアスリートたちに信頼されるギアやトレーニングソリューションを提供しています。効率的で直感的なユーザーエクスペリエンスを備えた先進のテクノロジーは、私たちの中核をなすものです。

COROSのユーザーは、世界記録を樹立し、地球上の最高地点に到達し、私たちの製品の価値を極限まで高めています。COROSの創造と革新に終わりはありません。私たちのお客様、アスリートがCOROSを作っているのです。

