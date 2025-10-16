メディチ家プリンセス公認タロットカード、クラウドファンディング開始2日で支援金額2,000万円を突破 ― 世界的スピリチュアルリーダー・桜井美帆、6年の構想を経てリリース ―

i Management株式会社

2025年10月10日、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて公開された、

メディチ家プリンセス公認のタロットカードプロジェクトが、開始からわずか2日で支援者650名・支援金額2,000万円を突破しました。

国内クラウドファンディングのスピリチュアル・アート領域では異例のスピードで注目を集め、

10月11日付のCAMPFIREデイリーランキング総合1位を獲得。

歴史的名門・メディチ家の叡智を受け継ぐプロジェクトとして、国内外で話題となっています。

本クラウドファンディングは、2025年12月14日（日）までの期間限定開催です。

世界が認めた「メディチ家プリンセス公認」タロットカード

ルネサンス文化を支えた名門・メディチ家。

本プロジェクトは、その末裔であるメディチ家プリンセスの正式認定を受けた唯一のタロットカードです。

カードのデザインはまるで芸術作品のように精緻で、

手にするだけで高貴なエネルギーに触れる体験を提供します。

アートとしての美しさと、スピリチュアルツールとしての力を併せ持つ“新しい形のタロット”として注目を集めています。

「迷った時、あなたの中の答えを導く」

悩んだり、不安になった時に、まるで“自分専属の占い師”のように使える。

タロットカードは単なる占い道具ではなく、自分の直感と叡智を呼び覚ます“未来創造のツール”です。

誰でも簡単に、日常の中で心を整え、進むべき方向を見つけることができる――

そんな現代人のライフスタイルに寄り添う、実用的かつ美しいタロットとして注目を集めています。

構想6年、ようやく完成。限定リターン価格で提供

世界各地での歴史的リサーチとエネルギーワークを経て、構想6年をかけて完成。

通常は100ドル相当のカードが、クラウドファンディングでは特別リターン価格11,000円（税込）で手に入ると話題を呼んでいます。

開始直後から支援が殺到し、2日間で2,000万円を突破。

“芸術と精神性を融合したプロジェクト”として、SNSや各種メディアで大きな反響を呼んでいます。

プロジェクト主宰：桜井美帆

世界45カ国のパワースポットや聖地を巡り、引き寄せと幸運の法則を研究。

TEDx・国連イベント・世界経済フォーラムなど国際舞台で登壇し、Forbes誌にも掲載されたスピリチュアルリーダー。

現在はYouTubeチャンネル登録者数5万人を超え、

スクール運営・書籍出版・アプリ開発など幅広く活動中。

鑑定歴33年。任天堂DSi『桜井美帆の幸運の女神セラピー占い』も配信中。

＜著書＞

・『スマホ1台で一生のお客様100人集まる占いビジネス』（ぱる出版）

・『あなたの守護神がわかる！神様占い』（総合法令出版）

・『愛とお金のエネルギーに愛される』（ビジネス社）

・『セレブのカバンはなぜ小さいのか』（KADOKAWA）

＜YouTube＞

・【桜井美帆の開運チャンネル】

https://www.youtube.com/@kinunmegamiho/videos

・【メディチの館（芸能人占い対談）】

https://www.youtube.com/@castleofmedici/videos

■ プロジェクトURL

https://camp-fire.jp/projects/857058/