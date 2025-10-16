アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（以下「当社」）の連結子会社である株式会社sayuri‐style（本社：広島県広島市、代表取締役：若井 小百合、以下「sayuri‐style社」）は、2025年10月より、ショート動画プラットフォーム「TikTok」内のEC機能「TikTok Shop」における販売支援を本格的に開始いたしましたので、お知らせいたします。

背景と目的

近年、SNSを活用した購買行動は急速に拡大しており、特に「TikTok Shop」は動画・ライブ配信を通じて商品を紹介・販売できる新たなECチャネルとして注目を集めています。

Z世代を中心に、“体験型購買”や“共感消費”が広がる中、従来のECモデルでは得られにくかった「リアルタイムな共感と発見」を提供することが求められています。

sayuri‐style社は、美容・ファッション領域でSNS発信力とブランド感度の高い商品を展開しており、当社グループが持つインフルエンサー・アンバサダー支援のノウハウを活用することで、動画を軸とした新しい販売モデルを構築いたします。

取り組み概要

本取り組みでは、TikTok Shopにおける販売支援として、以下のサービスをワンストップで提供いたします。

・ 商品登録・販売戦略の立案

・ ショート動画／ライブ配信の企画・制作支援

・ 広告運用・配信データ分析

・ 在庫・物流の統合サポート

これにより、ブランドの販売効率向上と、顧客との双方向的なコミュニケーション強化を実現します。

今後の展望

当社グループでは、今回の取り組みを起点に、TikTok Shopを中心とした「ライブコマース支援事業」を戦略的に拡大してまいります。

グループ各社（sayuri‐style社、株式会社BEBOP、株式会社V-TOKERなど）が持つSNSマーケティング・EC運営・クリエイター支援の知見を統合し、「ファンマーケティング×EC×ライブ配信」による新しい事業モデルを確立することで、企業・ブランドの持続的な成長を支援してまいります。

なお、本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。

【本件に関するお問い合わせ】

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

担当：藤原

E-mail：info@agilemedia.jp

Tel：03-6435-7130