日本を代表するリーダーが一堂に会する伝説のカンファレンス「アスティーダエグゼクティブサロン」に代表小南が登壇します。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社（沖縄県中頭郡：代表取締役会長兼社長 早川 周作、証券コード：7364）主催の「ASTEEDA Executive Salon 2025 in OKINAWA」に当社代表の小南が登壇することをお知らせいたします。

■本イベントについて

イベント名：ASTEEDA Executive Salon 2025 in OKINAWA

開催日：2025年12月4日（木）～6日（土）

※小南の登壇日時については後日お知らせいたします。

会場：沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市真志喜 4-3-1）

URL：https://ryukyuasteeda.jp/asteedafes2025-okinawa/

小南の紹介ページ：https://ryukyuasteeda.jp/asteedafes2025-okinawa/#sp94

参加条件：経営者・CXO・経営幹部、大手企業の幹部・新規事業担当者(登壇者・参加者が繋がりたい事業会社他)、VC・金融機関、行政及び地方自治体関係者

お申し込み・詳細はこちらから(https://forms.gle/Qxr7XdPvA2BwFvEJ6)

URL：https://forms.gle/Qxr7XdPvA2BwFvEJ6

■イベント概要

株式会社ロッテホールディングスの代表取締役社長CEO玉塚 元一氏や株式会社みずほフィナンシャルグループの執行役員 CBDO 中馬 和彦氏、日本マイクロソフト株式会社の業務執行役員 エバンジェリスト 西脇 資哲氏、楽天グループ株式会社の常務執行役員 Group CCuO(Chief Culture Officer) 小林 正忠氏など、錚々たる経営者2,000名以上が沖縄に集結。今回のテーマ「ゲームチャンジャー～革新と共創～」に基づき“未来の経営”を語り尽くします。豪華ゲストセッションやGOLFに加え、サイドイベントも多数開催され、出会い、学び、交流を通してビジネスの加速へと繋がる一大カンファレンスです。

※以下、「ASTEEDA Executive Salon 2025 in OKINAWA」HP

（https://ryukyuasteeda.jp/asteedafes2025-okinawa/）より転載

ビジコン優勝スタートアップ、急成長ベンチャー

海外進出・大型資金調達ベンチャー、VC、CVC

上場準備N期企業、上場/exit経験者、上場企業C×O等の

多様な業界やフェーズでありながら同じ高い視座を持った

仲間作りにより経営をアップデートさせる2025年最後のカンファレンス＆マッチングイベントです。

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588