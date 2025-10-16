SUSHI TOP MARKETING、NFT取得時間の大幅削減を実現してユーザー体験を向上

SUSHI TOP MARKETING株式会社

SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：徳永 大輔、以下「当社」は、当社独自のNFTの取得導線のUIを変更し、NFT取得時にかかる時間を削減することが実現しました。

今回のアップデートではNFT受信画面で、NFTの受信完了を待つ前に「NFTの受信の予約完了」をわかりやすく画面に表示することが可能になりました。

これにより、ユーザーがNFTの受信完了まで待つことなく、スムーズな受け取り体験が可能になりました。

今後のアップデートにつきましても、随時ご案内してまいります。引き続き当社にご注目いただけますと幸いです。

■NFT取得時間の大幅削減の体験が可能な「おすしちゃんの研究クエスト」実施中■「おすしちゃんの研究クエスト」体験はこちらのQRコードから

ぜひ下記のQRコードから無料のデモ体験いただき、NFT取得速度の改善をご実感ください。

以 上

■NFT MARKETINGの理解が深まる「SUSHI MANGA」シリーズを公開中！

購読はこちら(https://sushi-manga.onrender.com/)から