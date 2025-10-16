「地域循環型住宅サプライチェーン CLTハイブリッド構法」プロジェクトにおいて『ウッドデザイン賞2025』受賞！

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、「地域循環型住宅サプライチェーン CLTハイブリッド構法」プロジェクトにおいて『ウッドデザイン賞2025』（主催：一般社団法人日本ウッドデザイン協会）を受賞いたしました。

本プロジェクトは、岡山県の産官学連携のもと、岡山県産木材が県内に流通できる「地域に根差した持続可能な住宅サプライチェーンの構築」を目指す取り組みです。

▼ウッドデザイン賞とは（公式HPより引用）

私たちは、木を使うことによって、社会課題の解決を目指す活動を、「ウッドデザイン」と定義しています。SDGsやカーボンニュートラルへの取組が必須となっている今、森林や木材の利活用がクローズアップされています。木を活かして、新たな時代の価値をデザインする。「ウッドデザイン賞」は、木の良さや価値を、デザインの力で再構築することを目的として、優れた建築・空間や製品、活動や仕組み、研究等を募集・評価し、表彰する顕彰制度です。

本プロジェクトにおいてライフデザイン・カバヤが着目した社会課題は、日本国内に豊富な森林資源があるにも関わらず、住宅用木材は輸入材に依存しており、地域材の活用が不十分であるという問題です。木造住宅の販売を中核事業とする企業として、まずは本社がある岡山県において岡山県産材の需要創出及び供給体制を確立。さらに同県内の国立大学と連携した、学生に向けて地域材活用の重要性を訴える取り組みも含めた、木を使うことによって社会課題の解決を目指すプロジェクトが評価されました。

▼『ウッドデザイン賞2025』受賞作品発表ページ

https://www.wooddesign.jp/cms/news_award/contents/111/

▼本プロジェクトは『2025年度グッドデザイン賞』も受賞しています。

https://www.g-mark.org/gallery/winners/30388

【ライフデザイン・カバヤにおけるウッドデザイン賞の受賞実績】

●2019：CLTを活用した社員寮

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000026371.html

●2020：日本CLT技術研究所ネットワークとCLTを使った自社建築

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000147.000026371.html

●2023：上馬プロジェクト カフェ建築について

https://lifedesign-kabaya.co.jp/news/awards/page-2377/

ライフデザイン・カバヤがウッドデザイン賞を受賞するのは4回目です。

まずは岡山県にて完成させた本プロジェクトを日本全国に広めることで日本国内の豊富な森林資源を有効活用できていないという課題の解決に貢献したい考えです。

▼ライフデザイン・カバヤについて

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県9年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0986 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業

《ライフデザイン・カバヤ株式会社》

https://lifedesign-kabaya.co.jp/