電話応対自動化に特化したウェブメディア“commuboラボ”を公開　AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究

株式会社ソフトフロントホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二通宏久）の子会社であり、音声コミュニケーションのプロフェッショナルである、株式会社ソフトフロントジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高須英司、以下 ソフトフロント）は、電話応対自動化に特化したウェブメディア“commuboラボ”を公開しました。

■commuboラボ開設に込めた想い：『お客様を置いていかない自動化』「お客様の声にきちんと向き合いたい、でも全ての電話に丁寧に対応するには限界がある」

コンタクトセンター業界では深刻な人材不足や採用難が続く一方、顧客からの問い合わせは増加・多様化しており、現場の負荷は高まっています。こうした課題の解決策として注目されているのが「電話応対の自動化」です。

AIを活用したボイスボットは、一次受付や定型業務を担うことで、人手不足の解消、応答率の改善、コスト削減など、様々なコンタクトセンターの運用課題の解決に寄与します。加えて、重要な顧客接点を損なわずに強化することで、顧客満足度（CS）の向上にもつながり、コンタクトセンターの価値を高めるポテンシャルを持っています。

電話応対自動化の効果を最大化するためには、導入・拡張計画の策定、オペレータとの協業・分担設計、そして何より顧客体験（CX）を意識した設計が必要です。ソフトフロントは「お客様を置いていかない自動化」を目指した運用を提案し、現場に寄り添う情報発信を行ってまいります。

■メディアの目的：AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を事業者のみなさんと研究

“commuboラボ”は、AIを活用した業務効率化×顧客満足向上を研究するウェブメディアです。

今まで400社以上に電話応対自動化ソリューションを提供してきたソフトフロントが、自動化の考え方や、ボイスボット活用のコツ、お客様の活用事例、AI活用のトレンドなどをご紹介し、企業の生産性向上だけでなく、その先のお客様の顧客体験（CX）向上に役立つ情報を提供していきます。

commuboラボサイト：https://commubo.com/labo(https://commubo.com/labo?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20251016&argument=QVaN0i6c&dmai=a68ece961c2a67)

■予定コンテンツ

● 電話応対自動化に関するノウハウ・最新情報：今さら聞けない・わかりにくいポイントを丁寧に解説

● ボイスボット導入・運用のコツ：400社超の支援実績に基づくノウハウを提供

● 電話応対自動化事例：選定ポイント、KPIの立て方、成果を出す運用方法まで網羅

■自然会話AIボイスボット「commubo（コミュボ）」について

「commubo」は「継続的で」「複雑な」音声の会話に対応する自然会話AIボイスボットです。

自然な会話の高速AI、Webからの簡単操作、システム連携など、自動化や効率化のための機能性だけでなく、導入企業ごとに異なる業務体制や業務フローに最適にフィットする柔軟性を兼ね備えています。

これまでコンタクトセンター業務を中心に、あふれ呼対策や注文受付、予約受付、督促業務など、受電業務・架電業務を問わず、様々な業界において電話業務の効率化や生産性向上を支援しています。

https://commubo.com(https://commubo.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20251016&argument=QVaN0i6c&dmai=a68ece98a25420)

■株式会社ソフトフロントジャパンについて

ソフトフロントジャパンは、表現力豊かにつながる・伝わるコミュニケーションプラットフォームとして、通話・ビデオチャット・メッセージによるリアルタイム・コミュニケーションを中心とした各種製品やサービスを提供してきた、音声コミュニケーションのプロフェッショナルです。近年では永年培ってきた音声伝送技術を元に、AI や自動化技術も取り入れ、電話業務を自動化するクラウドテレフォニーサービスプラットフォーム「telmee」や、自然会話 AI ボイスボット「commubo」を展開し、様々な事業領域で新しいコミュニケーションビジネスを創出しています。

https://softfront-japan.co.jp/(https://softfront-japan.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release&utm_content=20251016)

