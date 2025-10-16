【常識を覆す“洗える革靴”】EC通販「おしゃれcafe」、レザーソムリエが創る自由なフットウェア「ハリくた」の正規販売を開始。シューズケア用品との連携で“育てるファッション”を提案。

ピュアクリエイト株式会社

EC通販サイト「おしゃれcafe」を運営するピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、レザーソムリエ・西牧正晴氏が手掛けるファッションブランド「OREG-LAB（オレラボ）」と正規代理店契約を締結し、同ブランドの人気シリーズ「ハリくた」の販売を開始したことをお知らせします。これにより、当社の強みである有名シューズケアブランドの豊富な品揃えと組み合わせ、「買って終わり」ではない、手入れをしながら長く愛用する“育てるファッション”という新しい価値体験を、お客様に提供してまいります。

■ 提携の背景：楽天3年連続受賞ECサイトが仕掛ける、ファッションカテゴリの次なる一手

楽天市場で3年連続「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、コスメから日用品、家電まで幅広い商品展開で多くのお客様にご支持いただいてきた「おしゃれcafe」。次なる成長戦略として、お客様のライフスタイルをより豊かにする「ファッションカテゴリの強化」を掲げています。その中で、ただ商品を販売するだけでなく、新しい価値観や体験を提供できるブランドを探し求めていたところ、OREG-LABの「ハリくた」との運命的な出会いを果たしました。

■ OREG-LAB「ハリくた」とは？ ― “使い方を束縛しない”究極に自由なフットウェア

「ハリくた」は、レザーソムリエの資格を持つ代表・西牧正晴氏が、革を知り尽くした知見と既成概念に捉われない発想から生み出した、革新的なフットウェアです。

洗練されたビュジュアルなのにメンテナンスイージー

【「ハリくた」が提案する3つの自由】- 選べる自由： 豊富なカラーバリエーション。- 持ち運ぶ自由： コンパクトに「たためる」携帯性。- 履きこなす自由： サッと「すぐ履ける」手軽さ。

そのコンセプトは「使い方を束縛しません。靴なのか、スリッパなのか、サンダルか。あなたが思うままに。自分で決められる自由なフットウエア」という言葉に集約されています。そして最大の特徴は、常識を覆す“洗える革靴”であること。手入れの概念を根底から変え、レザー製品をより日常的な存在へと昇華させます。

Leather Sommelier 西牧正晴 氏Leather Sommelier

西牧 正晴（Masaharu Nishimaki）

レザーソムリエ / 皮革アドバイザー

1977年生まれ。19歳で足を踏み入れた靴の世界で、革の持つ無限の可能性に魅了される。以来、靴の販売店にはじまり、メーカー、ベルト製造、業界組合に至るまで、革に関わるあらゆる現場に身を置き、その探求を続ける。

製造の現場では素材としての革の知識を、流通の最前線では販売戦略やマーケティングの知見を習得。ものづくりからお客様の手に渡るまで、業界全体を俯瞰する多角的な視点を培う。

現在は、その豊富な経験を活かし、皮革アドバイザーとして専門的な助言を行うほか、革・靴・バッグに関するライター、フォトグラファーとしても活動。また、自らもレザークラフト作家として創作を続けている。革の真の価値と、長く愛用する文化を伝えることを使命とする。

■ なぜ「おしゃれcafe」なのか？ ― シナジーが生む「育てるファッション」という新体験

「おしゃれcafe」は、以前から「Collonil(コロニル)」「COLUMBUS(コロンブス)」「BRIGA(ブリガ)」といった、国内外の有名シューズケアブランドを多数取り扱ってきました。

今回の提携により、「ハリくた」という素晴らしい製品と、それを長く愛用するための高品質なケア用品をワンストップで提案することが可能になります。

私たちは、一瞬の流行を追うのではなく、「欧州のこだわりのコートのように、手入れを重ねて数十年も愛せるファッションアイテム」という価値観をお客様と共有したいと考えています。「ハリくた」は、まさにその思想を体現する製品です。

■ 両社代表からのコメント

株式会社OREG-LAB 代表 レザーソムリエ 西牧正晴 氏

「『ハリくた』に込めた“自由”という想いを、多くのお客様に届ける素晴らしい販売力を持つ『おしゃれcafe』様と共有できることを大変嬉しく思います。豊富なシューズケア用品と共に、革製品を“育てる”楽しみを、より多くの方に体験していただけることを期待しています。」

ピュアクリエイト株式会社 ファッション担当 牧田浩暢 氏

「『ハリくた』に出会った時、その革新的なコンセプトと品質の高さに衝撃を受けました。これは単なる靴ではなく、新しいライフスタイルそのものです。『おしゃれcafe』のお客様にこの素晴らしい体験をお届けできることを、心から光栄に思います。この提携は、私たちのファッションカテゴリを新たなステージへと引き上げる、重要な一歩になると確信しています。」

ハリくた特集ページへ :https://www.rakuten.co.jp/osharecafe/contents/harikuta_series/

【OREG-LABについて】

代表：西牧正晴

URL：https://oreglab.handcrafted.jp/

「おしゃれcafe」：楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー3年連続受賞

楽天市場において、2014年から2016年にかけて3年連続で「ショップ・オブ・ザ・イヤー」のコスメ・香水ジャンル大賞を受賞。コスメ、日用品、ファッション、医薬品から自転車まで、暮らしの全てを網羅する圧倒的な品揃えで、お客様の多様なニーズに応えています。

おしゃれcafe公式SHOPおしゃれcafe 受賞実績

▼応援しています！

ピュアクリエイト株式会社は横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサーです。

ピュアクリエイト株式会社（本社：埼玉県熊谷市）は、プロバスケットボールチーム、横浜ビー・コルセアーズのホームタウンフラッグスポンサー（25-26シーズン）です。

ピュアクリエイト株式会社

ピュアクリエイトは、「まっさらから創造する」をコンセプトに掲げ、ジャンルを問わず市場の優れた商品やサービスを多くの方へお届けしています。



家電通販サイトとして愛され続ける『アーチホールセール』は家電・カーナビジャンルで数々の賞を受賞するなど根強い人気を誇ります。



美容・健康雑貨通販サイト『おしゃれcafe』（オシャレカフェ）は楽天市場店で3年連続でSOYジャンル大賞受賞も達成し、更なる拡大化に舵を取る為、取引先は随時募集中です。



『BLANC PURE』（ブランピュア）は、注目の美容成分「ナイアシンアミド」を配合した、大人のための保湿スキンケアブランドです。

美白*とシワ改善のWの効果で、年齢とともに変化する肌悩みに応え、健やかな輝きを育みます。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ





