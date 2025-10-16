『Love Delivery & LOVE IN LOGIN』2025年11月20日（木）発売決定！
DAEWON MEDIAのゲームブランドDAEWON MEDIA GAME LABは、Smilegate StoveおよびCometsoftとの共同プロジェクトとして、Nintendo Switch(TM)用ソフト『Love Delivery ＆ LOVE IN LOGIN』を2025年11月20日（木）に発売することを発表いたしました。
本作は、2つの人気恋愛アドベンチャーゲームを1つのパッケージで楽しめる豪華な内容。恋に不器用な青年の等身大の成長を描いた『Love Delivery』、そしてゲーム好きの美少女とのドキドキ同居生活をテーマにした『LOVE IN LOGIN』。2つの物語がSwitchで手軽に楽しめる決定版です。
さらに、特別限定版にはファン必携の豪華アイテムを多数同梱。特製の大型ビーチタオル、3Dマウスパッド、アクリルスタンドフレームなど、作品の世界観をリアルに感じられる特典が満載です。また、初回生産分にはフォトカード5枚セットが付属。お気に入りのキャラクターたちを、ぜひお手元でお楽しみください。
『ラブデリバリー＆ラブインログイン』は、2025年11月20日（木）にNintendo Switch(TM)で発売予定。詳細は、各オンライン販売店にてご確認いただけます。
Amazon.co.jp
https://www.amazon.co.jp/s?_encoding=UTF8&hidden-keywords=B0FH511MKK|B0FH51HTWW|B0FH53BT41|B0FH4Z9QXN|B0FH4Z82LW|B0FH53YHYT(https://www.amazon.co.jp/s?_encoding=UTF8&hidden-keywords=B0FH511MKK%7CB0FH51HTWW%7CB0FH53BT41%7CB0FH4Z9QXN%7CB0FH4Z82LW%7CB0FH53YHYT)
DAEWON MEDIA GAME LAB 公式チャンネル
公式サイト：http://daewonmedia-gamelab.com/
(C) Cometsoft Inc. All Rights Reserved.
(C) Metacraft Co., Ltd. All Rights Reserved.
Published by Smilegate.
Package version Published by DAEWON MEDIA CO., LTD.