【川崎市限定】社宅の引っ越し残骸まるごと回収キャンペーン（11月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗
「社宅を出たあと、あの棚どうしたっけ？」
川崎市では、転勤・異動シーズンに伴う社宅退去時の“置き去り不用品”問題が増えています。
会社支給の家具、半分だけ分解された棚、名前入りの段ボール、古いカーテンなど、
「あとで処分しよう」と残していったままの品が社宅や寮に残るケースも。
そこで、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、
**「川崎市限定 社宅の引っ越し残骸まるごと回収キャンペーン」**を2025年11月1日より開催！
分解しかけの棚、社名ラベル付きの段ボール、支給家具、壊れた照明などを含む回収で1,500円割引！
転勤・退去時の“あと片付けストレス”を、プロの手でまるっと解決します。
背景と目的
川崎市は企業の社宅や社員寮が多く、転勤や出向に伴う退去が年間を通して発生。
その際、「会社から支給された家具」「次の赴任先では使えない備品」など、
**廃棄に困る“社宅特有の残骸”**が発生しやすい地域です。
特に多いのが、
分解途中の棚や机
社名ラベル付きの段ボール
社宅備え付け家具の劣化部品
カーテンや家電の残置品
こうしたアイテムは自治体では回収が難しく、管理者や新入居者に負担が残ることも。
まるっと本舗では、川崎市内の企業・個人双方を対象に、
“退去時に出る社宅残骸”を安全かつ即日で処分できる仕組みを構築。
引っ越し業者が引き取らない残り物も、まるごと回収します。
キャンペーン概要
キャンペーン名：社宅の引っ越し残骸まるごと回収キャンペーン（川崎市限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！
対象品：会社支給家具（棚・ラック・折りたたみ机）、古い照明器具、ラベル付き段ボール、カーテン、家電、パソコン周辺機器、分解済みパーツなど
備考：事前見積もり時に「川崎市キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/kawasakishi/
キャンペーン対応エリア（川崎市全域）
以下の川崎市内エリアを対象に、即日対応・事前見積もり無料で承ります。
川崎区（川崎・京町・大師・殿町エリアなど）
幸区（鹿島田・新川崎・塚越・南加瀬など）
中原区（武蔵小杉・元住吉・新丸子エリアなど）
高津区（溝の口・梶ヶ谷・久地エリアなど）
宮前区（宮前平・鷺沼・宮崎台など）
多摩区（登戸・向ヶ丘遊園・稲田堤など）
麻生区（新百合ヶ丘・百合丘・栗平エリアなど）
※上記以外も川崎市全域で対応可能です。
社宅・寮の片付けでよくあるお悩み
会社支給の家具を返却できず残している
分解した棚や机が放置されている
名前入りの段ボールや書類を処分したい
粗大ごみの日程が間に合わない
次の赴任先に持っていけない家具を処分したい
そんな時は、まるっと本舗が無料見積もり・即日対応で迅速に対応します！
よく出る不用品例
スチールラック・折りたたみ机
オフィスチェア・ワゴン
書類ラック・収納棚
段ボール・古新聞・書類束
カーテン・ロールスクリーン
家電類（冷蔵庫・電子レンジ・照明）
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
転勤・出向で社宅を退去する方
社員寮・社宅の管理担当者
企業総務・不動産管理部門
短期赴任を終えて整理したい方
LINEで簡単に見積もりしたい方
LINEで簡単見積もり！
スマホで写真を送るだけでOK！
LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。
料金や内容を確認してからの回収だから、初めてでも安心です。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 神奈川県川崎市のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/kawasakishi/
📰 神奈川県川崎市の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/kawasakishi/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)