【川崎市限定】社宅の引っ越し残骸まるごと回収キャンペーン（11月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

「社宅を出たあと、あの棚どうしたっけ？」

川崎市では、転勤・異動シーズンに伴う社宅退去時の“置き去り不用品”問題が増えています。

会社支給の家具、半分だけ分解された棚、名前入りの段ボール、古いカーテンなど、

「あとで処分しよう」と残していったままの品が社宅や寮に残るケースも。

そこで、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、

**「川崎市限定 社宅の引っ越し残骸まるごと回収キャンペーン」**を2025年11月1日より開催！

分解しかけの棚、社名ラベル付きの段ボール、支給家具、壊れた照明などを含む回収で1,500円割引！

転勤・退去時の“あと片付けストレス”を、プロの手でまるっと解決します。

背景と目的

川崎市は企業の社宅や社員寮が多く、転勤や出向に伴う退去が年間を通して発生。

その際、「会社から支給された家具」「次の赴任先では使えない備品」など、

**廃棄に困る“社宅特有の残骸”**が発生しやすい地域です。

特に多いのが、

分解途中の棚や机

社名ラベル付きの段ボール

社宅備え付け家具の劣化部品

カーテンや家電の残置品

こうしたアイテムは自治体では回収が難しく、管理者や新入居者に負担が残ることも。

まるっと本舗では、川崎市内の企業・個人双方を対象に、

“退去時に出る社宅残骸”を安全かつ即日で処分できる仕組みを構築。

引っ越し業者が引き取らない残り物も、まるごと回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：社宅の引っ越し残骸まるごと回収キャンペーン（川崎市限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！

対象品：会社支給家具（棚・ラック・折りたたみ机）、古い照明器具、ラベル付き段ボール、カーテン、家電、パソコン周辺機器、分解済みパーツなど

備考：事前見積もり時に「川崎市キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/kawasakishi/

キャンペーン対応エリア（川崎市全域）

以下の川崎市内エリアを対象に、即日対応・事前見積もり無料で承ります。

川崎区（川崎・京町・大師・殿町エリアなど）

幸区（鹿島田・新川崎・塚越・南加瀬など）

中原区（武蔵小杉・元住吉・新丸子エリアなど）

高津区（溝の口・梶ヶ谷・久地エリアなど）

宮前区（宮前平・鷺沼・宮崎台など）

多摩区（登戸・向ヶ丘遊園・稲田堤など）

麻生区（新百合ヶ丘・百合丘・栗平エリアなど）

※上記以外も川崎市全域で対応可能です。

社宅・寮の片付けでよくあるお悩み

会社支給の家具を返却できず残している

分解した棚や机が放置されている

名前入りの段ボールや書類を処分したい

粗大ごみの日程が間に合わない

次の赴任先に持っていけない家具を処分したい

そんな時は、まるっと本舗が無料見積もり・即日対応で迅速に対応します！

よく出る不用品例

スチールラック・折りたたみ机

オフィスチェア・ワゴン

書類ラック・収納棚

段ボール・古新聞・書類束

カーテン・ロールスクリーン

家電類（冷蔵庫・電子レンジ・照明）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

転勤・出向で社宅を退去する方

社員寮・社宅の管理担当者

企業総務・不動産管理部門

短期赴任を終えて整理したい方

LINEで簡単に見積もりしたい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。

料金や内容を確認してからの回収だから、初めてでも安心です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 神奈川県川崎市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kawasakishi/

📰 神奈川県川崎市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/kawasakishi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)