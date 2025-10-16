¡ÚÁêÌÏ¸¶»Ô¸ÂÄê¡Û¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÊè¾ì²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ê11·î¤Ï1,500±ß³ä°ú¡Ë¡ÃÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ
¡Ö¥µ¥Ó¤¿Ê²¤²ÐÂæ¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¦BBQ¿Íµ¤¤¬ÄêÃå¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢**¡È1²ó¤À¤±»È¤Ã¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡É**¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î°Ø»Ò¡¢ÀÞ¤ì¤¿¥Ú¥°¡¢»È¤¤¸Å¤·¤Î¥°¥ê¥ë¡¢¼¾µ¤¤¿¥Æ¥ó¥È¨¡¨¡¤½¤Î¤Þ¤ÞÊªÃÖ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤³¤Ç¡¢**ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Î¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ê±¿±Ä¡§SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë**¤Ï¡¢
**¡ÖÁêÌÏ¸¶»Ô¸ÂÄê ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÊè¾ì²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×**¤ò2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê³«ºÅ¡ª
Ê²¤²ÐÂæ¡¦¥¿ー¥×¡¦BBQ¥°¥ê¥ë¡¦¥Á¥§¥¢¡¦¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç1,500±ß³ä°ú¡ª
¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡×¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¥¹¥Ã¥¥êÀ°Íý¤Ç¤¤ë11·î¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¦¸ø±à¡¦²ÏÀîÉß¤Ê¤É¤Î¼«Á³¥¨¥ê¥¢¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢°¦¹¥¼Ô¤ÎÂ¿¤¤³¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö»È¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¤¬¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë»³ÀÑ¤ß¡×¡Ö»¬¤Ó¤¿Ê²¤²ÐÂæ¤ò¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢
**¡È¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÊè¾ì²½¡É**¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¼Î¤Æ¤Å¤é¤¤¡¦´¥¤«¤»¤Ê¤¤¡¦Ê¬ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
ÁêÌÏ¸¶»Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²ó¼ý¥×¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¶âÂ°¡¦ÉÛ¡¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬º®¤¶¤Ã¤¿ÍÑÉÊ¤â¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ê¬²ò¡¦²ó¼ý¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë½èÍý¡£
¥¥ã¥ó¥×¥®¥¢¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤È²÷Å¬¤Ê¼ýÇ¼¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎÊè¾ì²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÊÁêÌÏ¸¶»Ô¸ÂÄê¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü～11·î30Æü
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ÂÐ¾ÝÉÊ¤ò´Þ¤à²ó¼ý¤Ç1,500±ß³ä°ú¡ª
ÂÐ¾ÝÉÊ¡§Ê²¤²ÐÂæ¡¢¥¿ー¥×¡¢¥Æ¥ó¥È¡¢BBQ¥°¥ê¥ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Á¥§¥¢¡¢¥Ú¥°¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æー¥Ö¥ë¡¢ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥È¡¢¥é¥ó¥¿¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É
È÷¹Í¡§»öÁ°¸«ÀÑ¤â¤ê»þ¤Ë¡ÖÁêÌÏ¸¶»Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://collect.conne.jp/sagamiharashi/
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡ÊÁêÌÏ¸¶»ÔÁ´°è¡Ë
ÂÐ±þÃÏ°èÎã¡§Ãæ±û¶è¡¢ÎÐ¶è¡¢Æî¶è¡¢¶¶ËÜ¡¢ÁêÌÏÂçÌî¡¢¸ÅÊ¥¡¢¾å¹Â¡¢ÅìÎÓ´Ö¡¢Ê¥ÌîÊÕ¡¢¸¶ÅöËã¡¢Áê¸¶¡¢ÁêÌÏ¸Ð¡¢¾ë»³¡¢ÅÄÌ¾¡¢Ëã¹ÂÂæ¤Ê¤É
¢¨¾åµ°Ê³°¤âÁêÌÏ¸¶»ÔÁ´°è¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÊÒÉÕ¤±¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤ªÇº¤ß
¥Æ¥ó¥È¤¬¥«¥Ó¤Æ¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤
Ê²¤²ÐÂæ¤¬¥µ¥Ó¤À¤é¤±¤Ç½èÊ¬¤·¤¿¤¤
BBQ¥°¥ê¥ë¤ÎÌý±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤
¥Ú¥°¤ä¥íー¥×¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
»È¤¤¤«¤±¤ÎÃº¡¦¥¬¥¹´Ì¤Î½èÊ¬¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¤¬Â¨ÆüÂÐ±þ¡¦³Ê°Â²ó¼ý¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤è¤¯½Ð¤ëÉÔÍÑÉÊÎã
Ê²¤²ÐÂæ¡¦¥Ðー¥Ù¥¥åー¥°¥ê¥ë
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß°Ø»Ò¡¦¥Æー¥Ö¥ë
¥µ¥Ó¤¿¥Ú¥°¡¦¥íー¥×¡¦¥Õ¥ìー¥à
Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥Æ¥ó¥È¡¦¥¿ー¥×
¥¯ー¥éー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ýÇ¼¥±ー¥¹
²õ¤ì¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¡¦Ê²¤²Ð¥·ー¥È
ÎÁ¶âÎã¡ÊÄê³Û¥Ñ¥Ã¥¯¤Î°ìÎã¡Ë
ÃÊ¥Üー¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡§3,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï5,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
·Ú¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯¡§8,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï15,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
1.5t¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡§15,000±ß～¡¡¢¨ÄÌ¾ï35,000±ß～ ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡ª
¤¹¤Ù¤Æ½ÐÄ¥Èñ¡¦¼ÖÎ¾Èñ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈñ¹þ¤Î°Â¿´ÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥×¥Öー¥à¸å¤Ë»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý
ÊÒÉÕ¤±¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½èÊ¬¤·¤¿¤¤Êý
¥¬¥ìー¥¸¤òÀ°Íý¤·¤Æ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤Êý
LINE¤Ç´ÊÃ±¸«ÀÑ¤â¤ê¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇºÇÃ»30Ê¬¤Î¸«ÀÑ¤â¤êÂÐ±þ¡£
ÎÁ¶â¤äÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤Î²ó¼ý¤À¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´ÁêÃÌ
ÅÅÏÃ¡§0120-600-065¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÐ±þ¡Ë
📍 ¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/sagamiharashi/
📰 ¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÂÐ±þµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/sagamiharashi/
¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¡ª´ÊÃ±LINE¸«ÀÑ¤â¤ê
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ê¤Þ¤ë¤Ã¤ÈËÜÊÞ¡Ë
https://collect.conne.jp/
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
SYSTR³ô¼°²ñ¼Ò
¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡§Âè301032218074¹æ
½êºßÃÏ¡§¢©101-0025 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®£´－£´¡¡ÅìµþÈþÊõ²ñ´Û£±³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://sy-str.co.jp/home.html)