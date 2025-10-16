工場を停めないためのサイバーセキュリティ対策を現場視点で解説『事業を守るOTセキュリティ　なぜ（Why）・どう（How）守るべきか』発行!

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 隆志）は、『事業を守るOTセキュリティ なぜ（Why）・どう（How）守るべきか』（著者：藤原 健太）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『事業を守るOTセキュリティ なぜ（Why）・どう（How）守るべきか』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604082(https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604082)

著者：藤原 健太

小売希望価格：電子書籍版 500円（税別）／印刷書籍版 800円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5正寸／モノクロ／本文50ページ

ISBN：978-4-295-60393-1

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

DX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みの進展に合わせ、重要インフラや工場などのデジタル化が進んでいます。それは同時に、重要インフラや工場などがインターネットにつながり、OT（Operational Technology：制御・運用技術）領域でのセキュリティリスクが高まっていることにもなります。そのため昨今は重要インフラや工場などを狙ったサイバー攻撃が急増し、実際に工場などが稼働停止に追い込まれるケースも珍しくありません。OTセキュリティの整備は喫緊の課題です。しかし、その重要性・必要性は、これまでも指摘され議論されてきましたが、さまざまな要因から期待通りには進んでいないのが実状です。本書では「OTセキュリティがうまく進まない理由＝Why（なぜ）」と、それを乗り越えるための「実効性のある対策・解決策のヒント＝How（どう）」を工場などの現場の視点から解説します。

※本書は経営課題や社会課題をデジタル技術を使って解決するDXへの取り組みをテーマに事例や知見、関連サービスなどを届けるメディア『DIGITAL X（デジタルクロス）』に掲載された連載をまとめ、再編したものです。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 Why OTセキュリティ ～OTセキュリティの本当の目的～

第2章 Why OTセキュリティ～製造業に迫る脅威～

第3章 Why OTセキュリティ～製造業特有の現状と課題～

第4章 How OTセキュリティ～OT特有のネットワーク環境と技術対策方針～

第5章 How OTセキュリティ～工場ネットワーク以上に重要なこと～

第6章 How OTセキュリティ～日常業務との融合～

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

藤原 健太

フォーティネットジャパン OTビジネス開発部 担当部長。現場機器から制御システム、OT領域のデジタル化支援まで幅広く従事し、これまでに訪問したプラント・工場は80拠点を超える。システムエンジニア、営業技術、ビジネス開発、プロジェクトエグゼキューション、アフターセールスなどを経験し、これらの幅広いスキルを活かし、OTセキュリティに関する執筆やメディア出演、イベント講演、社外関連団体での活動など精力的に取組み業界をリードしている。2022年9月からGUTP+Edgecrossコンソーシアム合同 工場セキュリティWGメンバー、2024年8月からはJNSA(日本ネットワークセキュリティ協会) 調査研究部会 OTセキュリティWG サブリーダー。（2025年5月よりGUTP+Edgecrossコンソーシアム合同 工場セキュリティWGの機能をJNSA OTセキュリティWGへ移管）2025年8月より、名古屋工業大学 産学官金連携機構 モノづくりDX研究所 外部研究員としてOTセキュリティの文化醸成のための活動を開始。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜DIGITAL X BOOKシリーズについて＞＞

本シリーズは、NextPublishingメソッドを用いて発行しています。経営課題や社会課題をデジタル技術を使って解決するDX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みをテーマに事例や知見、関連サービスなどを届けるメディア『DIGITAL X（デジタルクロス）』に掲載された連載をまとめ、加筆・修正を加えたものです。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-6927-59b19f7cd5e998bf7abf134f20e4538e.pdf