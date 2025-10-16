【10時間でスピード合格！】「宅建士」の学習参考書が、シリーズ累計50万部突破のムビスタシリーズから発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月2日（木）に資格試験ムビスタ『伊藤塾のたった10時間で宅建士 2026年度版』を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058025662/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025662/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18294639/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294639/)

――― 本書のここがスゴイ！ ―――

●人気講師による「超」おもしろくてわかりやすい、神授業動画が全章で見られる

●動画＋必要最小限の内容をわかりやすくまとめた参考書で、挫折しづらい！

●要点が簡潔にまとまった、どこでも持ち歩けるミニブックも付属

「参考書×授業動画」の良いとこ取りでスピーディーに学習できると話題になり、学習参考書業界で累計発行部数50万部超※という、異例の大ヒットとなった「ムビスタ」シリーズ。そんな「ムビスタ」シリーズに、このたび、待望の資格試験版が登場いたしました。2025年6月に発売した『栗本のたった5時間でFP3級 2025-2026年版』に続き、今回発売する2冊目は「宅建士」です。

※2025年9月現在

▲スマホで授業動画を見ながら勉強できる！ 権利関係の基本用語等がまとまった便利なミニブックつき。

宅建の資格取得に必要な要点を1冊で総整理できる本書は、法律資格専門の受験指導校である伊藤塾・磯村英昂先生による、「超」がつくほどおもしろくてわかりやすい授業動画つき。自宅にいながら宅建の要点をスピード攻略できるので、忙しくて資格取得のための勉強時間が取りづらい方はもちろん、独学で挫折してしまった経験のある方にもお薦めの1冊となっています。

▼サンプル動画はコチラからご覧ください▼

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HTSIW6NnwT4 ]

▼二次元コードから授業動画にアクセス。講義調の文章でわかりやすく解説しています。

▼「要点整理」では、講義のポイントをコンパクトにまとめて掲載しています。

▼講義の内容が身についているかどうか、一問一答形式でチェックできます。

▼「基本練習」で、内容の理解度を問題形式で確認しましょう。

【著者プロフィール】

【講師】磯村英昂（いそむら・ひでたか）

伊藤塾 司法書士試験・行政書士試験・宅建士試験・FP試験講師。2019年度行政書士試験合格、2021年度宅地建物取引士試験合格、2022年度司法書士試験合格。2023年簡裁訴訟代理等関係業務認定会員。アローベア行政書士・司法書士事務所・不動産代表。その他取得資格として、消防設備士甲種4類、第1種電気工事、2級電気工事施工管理士を保有している。

現在の不動産業界は、大きな変革期を迎えています。少子高齢化、空き家問題、環境への配慮、デジタル化の進展など、様々な社会課題に直面しています。こうした課題を解決し、業界全体の信頼性と透明性を向上させるために、志のある宅建士の必要性がこれまで以上に高まっています。

本書が宅建士試験合格をアシストし、また、法令学習の楽しさを少しでも伝えることができたとすれば、これ以上の喜びはありません。

（本書「はじめに」より抜粋）

【本書の主な内容】

はじめに／本書の特徴・基本構成

宅建士試験とは？／宅建士試験の内容と日程／勉強法

Part1：権利関係

Chapter1：民法総則

法令学習の意義と民法の全体像／自然人／意思表示／代理／時効

Chapter2：物権1

物権・物権変動／所有権

Chapter3：物権2

用益物権・担保物権／抵当権

Chapter4：債権総論

Chapter5：債権各論

契約総論／売買契約／その他の契約／事務管理・不当利得・不法行為

Chapter6：賃貸契約・借地借家法

賃貸借契約／借地借家法 借地／借地借家法 借家

Chapter7：家族法・区分所有法・不動産登記法

家族法／区分所有法／不動産登記法

Part2：宅建業法

Chapter8：開業規制

宅建業法・総則／事務所／免許／宅建士／営業保証金／保証協会

Chapter9：業務上の規制

媒介契約／重要事項の説明／37条書面／8種制限／報酬／一般的規制

Chapter10：公的規制等

監督及び罰則／住宅瑕疵担保履行法

Part3：法令上の制限

Chapter11：都市計画法

Chapter12：建築基準法

Chapter13：その他の法令

国土利用計画法／土地区画整理法／盛土規制法／農地法・その他の法令

Part4：税・その他

Chapter14：税・価格の評定

総則・登録免許税・印紙税／不動産取得税・固定資産税・所得税／地価公示法・不動産鑑定評価基準

Chapter15：5問免除対象科目

住宅金融支援機構／不当景品類及び不当表示法、需給・統計／土地・建物

［商品概要］

資格試験ムビスタ

『伊藤塾のたった10時間で宅建士 2026年度版』

著：伊藤塾

価格：2,970円（税込）

発売日：2025年10月2日

判型：A5判／592ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-802566-6

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380256600(https://hon.gakken.jp/book/2380256600)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058025662/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058025662/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18294639/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18294639/)

＜電子版＞

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT27Q1JM/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FT27Q1JM/)

・楽天Kobo https://books.rakuten.co.jp/rk/ad7e7fa6a72d3b8eb87c576696cdbd65/(https://books.rakuten.co.jp/rk/ad7e7fa6a72d3b8eb87c576696cdbd65/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開