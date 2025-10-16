「ようかい」で楽しくひらがなデビュー！　妖怪と「ことばあそび」を楽しみながら、自然と「あいうえお」が身につく絵本『ようかいあいうえお』＜10/16 発売＞

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年10月16日（木）に『ようかいあいうえお』を発売いたしました。

「妖怪×ことばあそび」で、"あいうえお"を自然と覚えちゃう！

おばあちゃんの家で、いとこと一緒にかくれんぼをしていたようちゃん。

押し入れの中で眠ってしまい、目を覚ますと…まわりは妖怪だらけ！

「あまのじゃくが あくびした」

「いったんもめんは いそがしい」

「うみぼうずが うきうき」

――など、五十音順に65の妖怪が登場！

リズミカルで声に出したくなる言葉と、ゆかいな妖怪たちがいっぱい。

「あいうえお」をまだ覚えられていない小さなお子さんにもぴったり！

親子で「ことばあそび」とおはなしを楽しみながら、自然と “あいうえお” に親しめる一冊です。

絵の中にも発見がいっぱい！

▲目が覚めると…？ 妖怪がいっぱい！▲妖怪たちと一緒に、せっせと朝ごはんの準備。

やさしい色づかいで描かれた妖怪たちは、可愛らしくて、ちょっぴりおちゃめ。

ページのあちこちに、そんな妖怪たちが登場し、「見る・読む・探す」楽しさが満載です。

朝ごはんの準備をしたり、おでかけしたり、お風呂に入ったり…

妖怪たちのにぎやかな暮らしを、のぞいてみましょう。

「ぜんぶでいくつ妖怪を見つけられるかな？」「どの妖怪と仲良くなってみたい？」

親子で会話を楽しみながら、何度も読みたくなる、妖怪たっぷりの絵本です。

＼"ひらがな練習"にぴったり！／「ようかい あいうえお ひょう」ダウンロード特典付き！

▲顔を洗ったり、洋服を選んだり。みんなでおめかししましょ。

絵本（紙の書籍をご購入いただいた方）には、帯の二次元コードからアクセスして、ひらがな表がダウンロードできる特典付き。登場する妖怪たちを五十音順に並べた、絵本オリジナルのひらがな表です。



印刷して、リビングやトイレの壁に貼ってみる。

五十音順に妖怪の名前を声に出してみる。

そんなふうに、ひらがなを楽しく身につける工夫にぴったり！

お子さんの“ひらがな練習”に、ぜひご活用ください。

▲「ようかい あいうえお ひょう」

＜作者プロフィール＞

作：林 木林（はやし きりん）

山口県生まれ。詩人、絵本作家、創作言葉遊び作家、ダジャレーヌ、女流オヤジギャグ作家。第4 回詩のボクシング全国大会優勝。サンリオ詩とメルヘン特別賞などを受賞。絵本『ひだまり』(光村教育図書) で第66 回産経児童出版文化賞産経新聞社賞、『みどりのほし』（童心社）で児童ペン賞絵本賞を受賞。詩集、絵本、童話、翻訳、作詞など作品多数。

絵：ささき みお

東京都生まれ。保育図書、絵本、児童書などの挿絵やお話を制作。絵本作品に『いーれーて！』『ウッソースやきそば』（ひさかたチャイルド）、『おかあさん、おみやげ』（フレーベル館）。挿絵の作品に『コケコックさん』（作・林 木林、ひさかたチャイルド）、童話の作品には、第70回青少年読書感想文全国コンクール低学年の部課題図書『ごめんね でてこい』（文研出版）など。

［商品概要］

『ようかいあいうえお』

作：林 木林

絵：ささき みお

定価：1,694円（税込）

発売日：2025年10月16日

判型：B5変型判／48ページ

電子版：同時配信

ISBN：978-4-05-206093-9

発行所：株式会社 Gakken

▼学研出版サイト

https://hon.gakken.jp/book/1020609300(https://hon.gakken.jp/book/1020609300)

