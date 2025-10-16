¡ÚÃø¼ÔÎß·×13ËüÉôÆÍÇË¡ÛSNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Î¡È¤ª¤Ü¤ó¡É¥ì¥·¥ÔËÜ¡¢ÂÔË¾¤Î2ºýÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ê¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡ØÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë ¤ª¤Ü¤ó¤´¤Ï¤ó ½Ü¤òÌ£¤ï¤¦´ÊÃ±¸¥Î©¡Ù¡ÊÃø¡§Hideka¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼ÔÎß·×13ËüÉô¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô245Ëü¿Í¤ò¤Û¤³¤ë¥Õー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦Hideka¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÞÕ¿È¤Î¥ì¥·¥ÔËÜÂè2ÃÆ¡ª
ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¡¢»Å»ö¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÍê¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô½¸¤Ç¤¹¡£
¡ØÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë ¤ª¤Ü¤ó¤´¤Ï¤ó ½Ü¤òÌ£¤ï¤¦´ÊÃ±¸¥Î©¡Ù¤Ï¡¢¸¥Î©¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Î¸¥Î©ËÜ¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤Ç¤â¡¢¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡£¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤È¤É¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë´èÄ¥¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËèÆü¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤――¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï128ÉÊ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¡¦ÄÌÇ¯¤Î5¥·ー¥º¥ó¤ËÊ¬¤±¡¢Ê¿Æü1½µ´Ö¤º¤Ä¤Î25¸¥Î©¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡ý¡Ò¤ª¤Ü¤ó¤´¤Ï¤ó¡Ó
¤ª¤Ü¤ó¤Î¾å¤Ë¼çºÚ¡¦ÉûºÚ¡¦½ÁÊª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ò¤ª¤Ü¤ó¤´¤Ï¤ó¡Ó¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¼Â¤Ï¹½À®¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¹Í¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡ý¡ÒÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤Ä¤¡Ó
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¤è¤¦¡¢1½µ´Ö¤´¤È¡¿Æü¤´¤È¤ÎÇã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¡ª¡¡½àÈ÷¤äÇã¤¤Êª¤Î¼ê´Ö¤â¡¢¿©ºà¤Î¥à¥ÀÇã¤¤¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤â¤Î¤ÎÊÝÂ¸¤Ê¤É¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢5Æü´Ö¤ÎÇã¤¤Êª¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£1Æü¤º¤Ä¤Î¿©ºà¥ê¥¹¥È¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¤Êý¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡ý¡Ò½Ü¤Î¿©ºà¡Ó
ÉáÄÌ¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«°Õ¼±¤ò¤·¤Å¤é¤¤¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁÇºà¤Ï¡¢Ì£¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²Á³Ê¤â¼ê¤´¤í¡£¥¹ー¥Ñー¤Ç¡Ö¤³¤Î¿©ºà¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤µ¤Þ¤è¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È4¡ý¡Ò½¼¼Â¤Î¥³¥é¥à¡Ó
µ¨ÀáÌîºÚ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÁª¤ÓÊý¡¢ÊÝÂ¸ÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸¥Î©¤òËÜÊÔ³°¤Ç¼ýÏ¿¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¿§ÊÌÉûºÚ¥«¥¿¥í¥°¤ä¡¢É×¤á¤·¤â¡ª
¡ýÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ê1¡ËAmazon¸ÂÄê¡Ö¤¢¤ó¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð¡×¥ì¥·¥Ô¥Çー¥¿ÇÛ¿®
https://amzn.asia/d/1Ku2DRm
¢¨2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¡¢¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ¤ËÊÌÅÓÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ëµºÜ¤ÎURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Ç¤¹
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó
¡Ê2¡Ë³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¡Ö¥¹ー¥×¥«¥ìー¡×¥ì¥·¥Ô¥Çー¥¿ÇÛ¿®
https://books.rakuten.co.jp/rb/18324982/
¢¨2026Ç¯10·î16Æü¡Ê¶â¡Ë11:59¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹
¢¨ÆÃÅµ¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡¤Ï¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ø¾¦ÉÊ½Ð²Ù´°Î»ÍâÆü¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¥áー¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó
¡Ê3¡ËTSUTAYA¸ÂÄê¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌîºÚ¤ÎÁª¤ÓÊý¡õÍ¾¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡ Áá¸«É½¡×ÇÛÉÛ
https://tsutaya.tsite.jp/articles/book-comic-4196
¢¨TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¢¨ÆÃÅµÇÛÉÛ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¾åµURLÆâ¡Ö¼Â»ÜÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨Å¹Æ¬¸ÂÄê¡¦ÀèÃå½ç¡¦Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³ÆÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ°¸¤Æ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë ¤ª¤Ü¤ó¤´¤Ï¤ó ½Ü¤òÌ£¤ï¤¦´ÊÃ±¸¥Î©
Ãø¼Ô¡§Hideka
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§B5È½
ÊÇ¿ô¡§128ÊÇ
ISBN¡§978-4-04-607695-3
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322504001362/)
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Hideka¡Ê¤Ò¤Ç¤«¡Ë
1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÎÁÍý¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
É×¤È2¿ÍÊë¤é¤·¡£°ì½Á»°ºÚ¤ä½Ü¤Î¿©ºà¤ò°Õ¼±¤·¤¿¸¥Î©¤ÎÈ¯¿®¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram(https://www.instagram.com/hideka_cooking/?hl=ja)¡§62Ëü¿Í¡¢YouTube(https://www.youtube.com/@hideka_cooking)¡§55Ëü¿Í¡¢TikTok(https://www.tiktok.com/@hideka_cooking?lang=ja-JP)¡§110Ëü¿Í¡¢X(https://x.com/hideka_cooking)¡§17Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ò¤Û¤³¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡£
Ãø½ñ¡Ø°ì½Á»°ºÚ¤ª¤Ü¤ó¸¥Î©¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ï10ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
SNS All¡§@hideka_cooking