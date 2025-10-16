京都宇治抹茶スイーツ専門店“茶久利” 京都高島屋S.C.店に新登場

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、２０２５年１０月２３日（木）の「モロゾフ エクラ京都 京都高島屋S.C.店」のリニューアルオープンに合わせ、京都限定の宇治抹茶スイーツブランド「茶久利」が新登場します。濃厚で香り高い京都宇治抹茶を使用した、京都限定の特別なスイーツをお楽しみください。

＜２０２５年１０月２３日（木）発売開始＞

■店舗概要

店 名 ：茶久利 京都高島屋S.C.店

住 所 ： 〒６００-８５２０ 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２

営業時間： １０：００～２０：００

【NEWブランド】京都宇治抹茶スイーツ専門店 “茶久利（さくり）”

京都府産宇治抹茶の深い香りと濃厚な旨味。

茶師が厳選したこだわりの一番茶を使用し、抹茶の美味しさを最大限に引き出した

新たな「和」洋菓子をご堪能ください。

〈素材へのこだわり〉

日本一の茶師監修の京都宇治抹茶”天緑（てんりょく）”使用。

全国茶審査技術競技大会で三度優勝した、京都の茶師・森田治秀氏が監修した、

オリジナルの宇治抹茶「天緑」。熟成された一番茶を丁寧に石臼挽きすることで生まれる

芳醇な香りと、深いコク。そして、心地よい苦味が織りなす、繊細なハーモニーを心ゆくまで

お楽しみください。

★京都高島屋S.C.店限定★

お濃茶サブレと小豆餡

「重なり合う、宇治抹茶とあずきの出会い」

京都府産宇治抹茶を使用したサブレと、お召し上がり直前にかけるあずきソース。和と洋、２つの素材が重なり合う奥深い味わいをお楽しみください。

価格：２７０円/１個（本体価格：２５０円）

価格：１,０８０円/４個入（本体価格：１,０００円）

価格：２,１６０円/８個入（本体価格：２,０００円）

京都宇治抹茶お濃茶クッキー

京都府産宇治抹茶を使用した風味豊かな抹茶クッキーに、抹茶が香るホワイトチョコレートをサンドしました。深いコクとすっきりした苦味を持つお濃茶の味わいに、ホワイトチョコレートのまろやかな甘みがとけあう、絶妙なハーモニーをお楽しみください。

価格：８６４円/８個（本体価格：８００円）

価格：１,２９６円/１２個入（本体価格：１,２００円）

価格：２,５９２円/ ２４個入（本体価格：２,４００円）

京都宇治抹茶フィナンシェ

京都府産宇治抹茶がふわりと香る、しっとりとしたフィナンシェ。中にちりばめたあずきの上品な甘さと、まろやかな抹茶の味わいがとけあう、奥深い味わいをお楽しみください。

価格：１,２９６円/７個入（本体価格：１,２００円）

京都宇治抹茶ダックワーズ

「サクッと、ふんわり。宇治抹茶、香るダックワーズ」

サクッとしたダックワーズ生地に、ふんわりと口溶けの良いクリーム。京都府産宇治抹茶の奥深い香りと濃厚なクリームのハーモニーをお楽しみください。

価格：６４８円/３個入（本体価格：６００円）

価格：１,０８０円/５個入（本体価格：１,０００円）

価格：２,１６０円/１０個入（本体価格：２,０００円）

価格：３,２４０円/１５個入（本体価格：３,０００円）

茶久利 詰合せ

茶久利自慢のスイーツを詰め合わせました。

価格：５,４００円（本体価格：５,０００円） お濃茶サブレと小豆餡 ５個/京都宇治抹茶ダックワーズ ６個/京都宇治抹茶お濃茶クッキー ２４個

価格：３,２４０円（本体価格：３,０００円） お濃茶サブレと小豆餡 ４個/京都宇治抹茶ダックワーズ ５個/京都宇治抹茶お濃茶クッキー ８個