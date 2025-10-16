日本最大級のDX総合展示会 「Japan DX Week 秋 2025」に出展

シャープ株式会社

シャープは、10月22日(水)から24日(金)まで、幕張メッセ（千葉県千葉市)で開催される「Japan DX Week 秋 2025」に出展します。

「Japan DX Week 秋 2025」は、DXをテーマにした日本最大級の総合展示会で、同時開催の関連展示会と併せて約700社の出展社数、31,000名以上の来場者数が見込まれています。

当社は、情報をオンラインで一括管理し操作することで、遠隔地とのスムーズな連携を支援するなど、業務効率化に貢献する各種ソリューションを展示します。

■出展内容

１．アルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」

130種類以上の市販のアルコール検知器に対応。検査結果を、スマホアプリ経由でクラウドに送信・保存が可能です。出張先や直行直帰時など、遠隔地で測定された結果も、リアルタイムに把握・管理できます。本年9月より新たに対応した現場向けビジネスチャット「direct/ダイレクト」との連携もご紹介します。

２．「Brainrobi」生成AIチャットボット

企業が持つ技術情報やサービスマニュアルなどの情報資産を一元管理し、自然言語での情報検索が可能な生成AI対応チャットボットです。高い技術を持つベテラン社員のノウハウの継承や退職に伴う人手不足への対策、作業マニュアルの共有など、さまざま現場課題の解決を支援します。

３．電子黒板「BIG PAD」と連携した社内通達・カタログ掲示システム

当社の電子黒板「BIG PAD」と新東電算株式会社のクラウドサービス「Touch DE Paperless」を組み合わせた電子掲示板システムです。タッチ操作で直感的に操作できます。掲示期間を設定して自動掲示や削除ができるほか、多拠点の掲示内容を一斉に書き換えることができます。スマホからの操作も可能です。

■出展場所 幕張メッセ 4ホール［A15-49］

■「Japan DX Week 秋 2025」WEBサイト

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-dxweek.html