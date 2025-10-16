ストーキーとのグリーティングやバックヤードをご案内「Gアリ見学ツアー」豪華特典盛りだくさん！神戸ストークスホームゲーム同日開催

株式会社One Bright KOBE

　株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、11月8日（土）・11月15日（土）、GLION ARENE KOBEをガイド付きで紹介するツアー「GLION ARENA KOBE見学ツアー」を開催します。


　今回はB.LEAGUE 2025-26シーズンの「神戸ストークス」ホームゲーム開催日にあわせ、試合観戦に訪れる方を対象とした特別ツアーとなります。応援グッズが割引で買えるグッズショップのクーポンや、ツアーの最後には神戸ストークスマスコット「ストーキー」との記念撮影もできる試合日ならではの内容。試合前の緊張感やワクワク感を間近で感じていただけます。思い出に残る体験として、特別な時間をお過ごしください。




＜ツアーの見どころ＞

1. 神戸ストークスマスコット「ストーキー」とのグリーティング＆記念撮影


2. TOTTEI PARKからアリーナ内部へ特別ルートで入場


3. あのアーティストや出演者も利用した楽屋やステージまでのルートを体験


4. 契約者限定エリア「KOBE 270°Club sponsored by ANA」を見学


5. アリーナからアッパースタンド席まで様々な客席タイプからの眺めを体感


6. TOTTEI来場アーティスト・著名人のサイン展示エリアをご案内



＜豪華特典＞


・TOTTEI INDIES STOREでの割引クーポン


・選手ロッカーなどの写真が入ったパンフレット


・ツアー参加者限定ステッカー


・ツアーSPECIAL PASSを参加者に貸出



※上記は一例となります。当日は順路の変更や一部ご覧いただけないエリアが


ある場合がございます。予めご了承ください。


※今回のツアーではストークスロッカールームは都合により見学対象外と


なります。


【GLION ARENA KOBE見学ツアー　開催概要】

日　　程： 11月8日（土） 12:30～13:30


　　　　　 11月15日（土）12:30～13:30



定　　員：　各回20名（事前予約制・先着順）



参加料金：　大人：3,495円（税込） / 子ども（4歳～小学6年生）：1,995円（税込）


※価格には発券手数料とシステム利用料を含みます。


※お子様の参加には保護者の同伴が必要です。


※3歳以下は無料です。


※日本語でのご案内となります。



予約方法： 下記ページでチケットをご購入ください。


https://tixplus.jp/feature/glion-tour5/



発券方法：　TOTTEI KOBE公式アプリよりチケットを発券・ご提示ください。


＜アプリDLはこちらから＞


Apple Store　https://apps.apple.com/jp/app/tottei-kobe/id6739199073


Google Play　https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.onebrightkobe.totteikobe_app


※紙チケット・スクリーンショットではご入場いただけません。


※団体の場合の申込みは下記ページよりお問い合わせいただけます。


https://contact.totteikobe.jp/webapp/form/26597_zinb_1/index.do



注意事項：　・一般駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　近隣のご迷惑となりますので路上駐車はおやめください。


　　　　　　・動きやすい服装・靴でご参加ください。


　　　　　　・ツアー中は現場スタッフの案内に従ってご移動ください。


　　　　　　・ご案内のないエリアへの立ち入りはご遠慮ください。


　　　　　　・ツアーの様子の撮影や取材、写真・動画等の広報利用を行う可能性があります。


　　　　　　　予めご了承ください。



アクセス：　https://www.totteikobe.jp/access


　　　　　【集合場所】アリーナ1階西側 Infosys GATE前広場




※開始10分前までにお集まりください。


※開始時間に遅れますとご参加いただけない場合がございます。予めご了承ください。


【同日開催のイベント】

神戸ストークス公式戦「りそなグループ B.LEAGUE B2リーグ戦 第7節・第8節」





11月8日(土)・9日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11276)


11月15日(土)・16日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11279)



