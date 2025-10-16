ストーキーとのグリーティングやバックヤードをご案内「Gアリ見学ツアー」豪華特典盛りだくさん！神戸ストークスホームゲーム同日開催

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、11月8日（土）・11月15日（土）、GLION ARENE KOBEをガイド付きで紹介するツアー「GLION ARENA KOBE見学ツアー」を開催します。

今回はB.LEAGUE 2025-26シーズンの「神戸ストークス」ホームゲーム開催日にあわせ、試合観戦に訪れる方を対象とした特別ツアーとなります。応援グッズが割引で買えるグッズショップのクーポンや、ツアーの最後には神戸ストークスマスコット「ストーキー」との記念撮影もできる試合日ならではの内容。試合前の緊張感やワクワク感を間近で感じていただけます。思い出に残る体験として、特別な時間をお過ごしください。

＜ツアーの見どころ＞

1. 神戸ストークスマスコット「ストーキー」とのグリーティング＆記念撮影

2. TOTTEI PARKからアリーナ内部へ特別ルートで入場

3. あのアーティストや出演者も利用した楽屋やステージまでのルートを体験

4. 契約者限定エリア「KOBE 270°Club sponsored by ANA」を見学

5. アリーナからアッパースタンド席まで様々な客席タイプからの眺めを体感

6. TOTTEI来場アーティスト・著名人のサイン展示エリアをご案内

＜豪華特典＞

・TOTTEI INDIES STOREでの割引クーポン

・選手ロッカーなどの写真が入ったパンフレット

・ツアー参加者限定ステッカー

・ツアーSPECIAL PASSを参加者に貸出

※上記は一例となります。当日は順路の変更や一部ご覧いただけないエリアが

ある場合がございます。予めご了承ください。

※今回のツアーではストークスロッカールームは都合により見学対象外と

なります。

【GLION ARENA KOBE見学ツアー 開催概要】

日 程： 11月8日（土） 12:30～13:30

11月15日（土）12:30～13:30

定 員： 各回20名（事前予約制・先着順）

参加料金： 大人：3,495円（税込） / 子ども（4歳～小学6年生）：1,995円（税込）

※価格には発券手数料とシステム利用料を含みます。

※お子様の参加には保護者の同伴が必要です。

※3歳以下は無料です。

※日本語でのご案内となります。

予約方法： 下記ページでチケットをご購入ください。

https://tixplus.jp/feature/glion-tour5/

発券方法： TOTTEI KOBE公式アプリよりチケットを発券・ご提示ください。

＜アプリDLはこちらから＞

Apple Store https://apps.apple.com/jp/app/tottei-kobe/id6739199073

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.onebrightkobe.totteikobe_app

※紙チケット・スクリーンショットではご入場いただけません。

※団体の場合の申込みは下記ページよりお問い合わせいただけます。

https://contact.totteikobe.jp/webapp/form/26597_zinb_1/index.do

注意事項： ・一般駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

近隣のご迷惑となりますので路上駐車はおやめください。

・動きやすい服装・靴でご参加ください。

・ツアー中は現場スタッフの案内に従ってご移動ください。

・ご案内のないエリアへの立ち入りはご遠慮ください。

・ツアーの様子の撮影や取材、写真・動画等の広報利用を行う可能性があります。

予めご了承ください。

アクセス： https://www.totteikobe.jp/access

【集合場所】アリーナ1階西側 Infosys GATE前広場

※開始10分前までにお集まりください。

※開始時間に遅れますとご参加いただけない場合がございます。予めご了承ください。

【同日開催のイベント】

神戸ストークス公式戦「りそなグループ B.LEAGUE B2リーグ戦 第7節・第8節」

11月8日(土)・9日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11276)

11月15日(土)・16日（日）神戸ストークス公式戦情報はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11279)

TOKYO CATCH BALL CLUB（TCBC）KOBE

キャッチボールを通じて人と人をつなぐ交流イベント「TOKYO CATCH BALL CLUB（TCBC）」が、11月15日（土）・16日（日）に神戸・TOTTEI PARKで開催！

グローブやボールは無料貸出で、子どもから大人まで気軽に参加可能です。

本イベントキャプテンの古田敦也氏も来場予定。開放的な海辺で、キャッチボールをしにお越しください。

イベント詳細はこちら https://www.totteikobe.jp/event/article/12076

公式Instagram tokyocatchballclub(https://www.instagram.com/tokyocatchballclub/)