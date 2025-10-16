好評のクレーンゲームシリーズ最新作！『すくって！クレーンゲーム』がNintendo Switch＆Steamで本日発売！

SAT-BOX株式会社

ゲームセンターの人気定番、クレーンゲームが進化して登場！

前作を超えるボリュームと新感覚の操作で景品をたくさんすくってクレーンマスターを目指そう！

Nintendo Switch＆Steamで進化したクレーンゲームを楽しもう！

すくって、落として、押し出そう！

【スコアアタック】

ランキング上位を目指して、多くの景品をすくい上げろ！

ジャックポットを狙うと驚きの展開が！？

【対戦】

1対1の熱い勝負！CPUや友達と腕を競え！

オンライン対戦では世界中のクレーンマスターとバトルだ！

【コレクション】

ゲットした景品を鑑賞できる！

280種以上の景品をコンプリートしよう！

【詳細情報】

タイトル: すくって！クレーンゲーム

発売日: 2025年10月16日（木）価格:700円（セール価格500円）

ジャンル: アクション/パーティ

プレイ人数: 1～2人

プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード

対応言語: 日本語, 英語

オンライン：レート対戦/ランキングあり

・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103471

・Steam：https://store.steampowered.com/app/4044640/_/

・詳細ページ： https://sat-box.jp/Game/crane2_switch.html

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2l6NzA6vn8w ]