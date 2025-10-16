好評のクレーンゲームシリーズ最新作！『すくって！クレーンゲーム』がNintendo Switch＆Steamで本日発売！

SAT-BOX株式会社

ゲームセンターの人気定番、クレーンゲームが進化して登場！


前作を超えるボリュームと新感覚の操作で景品をたくさんすくってクレーンマスターを目指そう！




Nintendo Switch＆Steamで進化したクレーンゲームを楽しもう！


すくって、落として、押し出そう！




【スコアアタック】


ランキング上位を目指して、多くの景品をすくい上げろ！


ジャックポットを狙うと驚きの展開が！？






【対戦】


1対1の熱い勝負！CPUや友達と腕を競え！


オンライン対戦では世界中のクレーンマスターとバトルだ！




【コレクション】


ゲットした景品を鑑賞できる！


280種以上の景品をコンプリートしよう！




【詳細情報】


タイトル: すくって！クレーンゲーム


発売日: 2025年10月16日（木）価格:700円（セール価格500円）


ジャンル: アクション/パーティ


プレイ人数: 1～2人


プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード


対応言語: 日本語, 英語


オンライン：レート対戦/ランキングあり


・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103471
・Steam：https://store.steampowered.com/app/4044640/_/
・詳細ページ： https://sat-box.jp/Game/crane2_switch.html


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2l6NzA6vn8w ]