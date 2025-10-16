好評のクレーンゲームシリーズ最新作！『すくって！クレーンゲーム』がNintendo Switch＆Steamで本日発売！
SAT-BOX株式会社
・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103471
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2l6NzA6vn8w ]
ゲームセンターの人気定番、クレーンゲームが進化して登場！
前作を超えるボリュームと新感覚の操作で景品をたくさんすくってクレーンマスターを目指そう！
Nintendo Switch＆Steamで進化したクレーンゲームを楽しもう！
すくって、落として、押し出そう！
【スコアアタック】
ランキング上位を目指して、多くの景品をすくい上げろ！
ジャックポットを狙うと驚きの展開が！？
【対戦】
1対1の熱い勝負！CPUや友達と腕を競え！
オンライン対戦では世界中のクレーンマスターとバトルだ！
【コレクション】
ゲットした景品を鑑賞できる！
280種以上の景品をコンプリートしよう！
【詳細情報】
タイトル: すくって！クレーンゲーム
発売日: 2025年10月16日（木）価格:700円（セール価格500円）
ジャンル: アクション/パーティ
プレイ人数: 1～2人
プレイモード: TVモード、テーブルモード、携帯モード
対応言語: 日本語, 英語
オンライン：レート対戦/ランキングあり
・Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103471
・Steam：https://store.steampowered.com/app/4044640/_/
・詳細ページ： https://sat-box.jp/Game/crane2_switch.html
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2l6NzA6vn8w ]