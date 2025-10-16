集英社ゲームズが贈る初の本格スマホRPG『unVEIL the world』が本日10月16日より配信スタート！無料100連召喚の他、総額70万円分のえらべるPayなどが貰える記念キャンペーンを開催

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

集英社ゲームズとNetEase Gamesが共同開発する超大型スマートフォン向けRPG、『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』が、2025年10月16日（木）に正式リ リースされたことをお知らせいたします。また、リリースを記念して開催予定の総額70万円分のえらべるPayなどがもらえるキャンペーンや、インフルエンサーライブ配信などの施策も合わせてお知らせいたします。

『unVEIL the world』が2025年10月16日に配信スタート！

集英社ゲームズが贈る初の本格スマホゲーム『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』が、2025年10月16日（木）ついに配信されました。

本作は、戦略性の高いカードバトルと壮大な物語が融合した“プレイできる漫画”として、ゲームファンだけではなく、漫画ファンからも注目を集めています。8月5日から10月16日の正式リリースまでの事前登録者数は、100万人を超えました。今ならゲームをプレイすると、メニュー画面のギフトボックスに自動で事前登録の特典が配布され、合計100連分の無料召喚を手に入れます。

全員集結！『unVEIL the world』リリース記念CP開催

本作の配信を記念して、公式X（https://x.com/unveil_JP(https://x.com/unveil_JP)）では、「総額70万円分のえらべるPayがもらえるリリース記念CP」を10月16日から10月24日まで開催予定です。

公式Xのフォローや指定のポストをリポストなど、様々な任務を達成した方の中から、合計2032名様にえらべるPayとゲーム内アイテムをプレゼントします。この機会にぜひチャレンジしてください！

■プレゼント詳細

１. 合計1016名様に総額70万円分のえらべるPayをプレゼント

２. 合計1016名様にゲーム内アイテムをプレゼント

インフルエンサーライブ配信開始！

本作の正式サービス開始を記念して、様々なジャンルの配信者による実況配信が続々とスタートしています。

にじさんじ所属のVTuber・葛葉さん、社築さん、加賀美ハヤトさんをはじめ、コスプレイヤーのえなこさん、声優の花江夏樹さんなど、各業界の人気クリエイターが参加予定です。実況配信もぜひご期待ください！

高橋ヒデキ先生が描き下ろした漫画を公開！

本作のSSRキャラクター「アレクサンドラ」の魅力を描く公式スピンオフ漫画を公開。手掛けるのは、集英社のWeb漫画サイト「少年ジャンプ＋」で、『ONI 空と風の哀歌 Episode Zero』（ゲーム『ONI - 空と風の哀歌』のコミカライズ作品）や、『都市伝説解体センター 異聞：くねくね』（ゲーム『都市伝説解体センター』のコミカライズ作品）などを手掛けた漫画家の高橋ヒデキ先生です。

『unVEIL the world -アンベイル ザ ワールド-』の世界観と連動したオリジナルストーリーとして、公式X（https://x.com/unveil_JP(https://x.com/unveil_JP)）で10月16日にゲームのリリースとともに一気に公開しますので、こちらもお見逃しなく！

集英社ゲームズが贈る初の本格スマホゲーム『unVEIL the world』

「たどり着かなければならない…なにがあろうとも」

雲をつらぬきそびえ立つ巨大な塔。

その塔の中には様々な世界に繋がる不思議なゲートがあるという。

さらにその頂には大いなる秘密が眠っているとも……。

さあ、やがて伝説となる冒険の旅を始めよう。あの塔の頂を目指して――

■『unVEIL the world』ゲーム特徴

- 「巨塔の頂を目指せ！」

集英社が企画プロデュースする新たな王道アドベンチャー物語。あなたを摩訶不思議と奇想天外な異世界へ誘い、スリルとワクワクな冒険の旅が始まる。

- 「出水ぽすか氏作！」

出水ぽすか先生がキャラデザ担当！キャラクターに生命を吹き込む独自なタッチで、たった一つのマンガワールドを創り出す！

- 「漫画を読むように進む！」

ストーリーを実体験！？リアルすぎる演出シーンと登場キャラクター！この世界で胸を震わす大冒険へ出発しよう！

- 「唯一無二の爽快感！」

操作はシンプル！キャラクターによる多彩なスキルコンボ！爽快バトルとともに、戦略を練る楽しさも堪能できるぞ！

■公式SNS

・公式サイト: https://www.unveil-the-world.com(https://www.unveil-the-world.com)

・公式X（旧Twitter）: https://x.com/unveil_JP(https://x.com/unveil_JP)

・Discord: https://discord.gg/unveil(https://discord.gg/unveil)

・YouTube: https://www.youtube.com/@unveiltheworld_JP(https://www.youtube.com/@unveiltheworld_JP)

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に、国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本、米国、カナダやヨーロッパなど、世界各地のトップ開発チームとコラボレーションしています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/(https://www.neteasegames.com/jp/) をご覧ください。

ソーシャルメディアでフォローする：

Facebook：https://facebook.com/NetEaseOfficial(https://facebook.com/NetEaseOfficial)

Twitter：https://twitter.com/NetEaseGames_JP(https://twitter.com/NetEaseGames_JP)