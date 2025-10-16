「PEANUTS」かまわぬ限定シリーズ第8弾　10月22日(水)発売

株式会社かまわぬ



株式会社かまわぬ（代表取締役：加藤一宏、本社：東京都渋谷区）は、2025年10月22日（水）より、「PEANUTS vol.8」を販売いたします。

全9種 各種1760円（税込み）

世代を超えて世界中で愛されているスヌーピーと仲間たちが、ホリデーシーズンにぴったりな和のモチーフを基調とした手ぬぐいになって登場。吉祥文様でもある富士山や梅といったお正月にふさわしい華やかなモチーフをはじめ、2026年の干支デザインやコミック誕生75周年を記念した限定柄など、年末年始の贈り物やインテリアにもぴったりのラインナップです。伝統的な染色技法「注染（ちゅうせん）」で染め上げた手ぬぐいは、やわらかな色合いと、人の手によって生まれる線の独特のゆらぎやかすれが魅力です。手仕事ならではのぬくもりが、日々の暮らしにそっと彩りを添えてくれます。

デザインのポイント

お正月にぴったりな梅モチーフ縁起の良い「七宝柄」と組み合わせて冬を感じられる雪のモチーフデザイン冬を華やかに彩る和のデザイン

吉祥文様として親しまれる七宝や梅のモチーフや、縁起の良い富士山をあしらったデザインなど、日本の冬にふさわしい晴れやかな色合いで染め上げました。冬の暮らしに彩りを添えるだけでなく、年末年始の贈り物にもぴったりの一枚です。

干支「午（うま）」の特別デザイン

2026年の干支「午（うま）」をモチーフに、カウボーイ姿のスヌーピーが木馬に乗ったユニークなデザイン。遊び心あふれる表情とポーズは、眺めるたびに楽しい気分にしてくれます。新年のごあいさつやお年賀の贈り物としてはもちろん、額装して飾れば冬のインテリアにも彩りを添えます。

PEANUTS 75周年 記念限定デザイン

2025年10月2日に迎えたスヌーピーコミック誕生75周年を記念し、コミック風のモチーフや、仲間たちが集まってお祝いする楽しげな様子を表現しています。

お祝い感のあるデザイン

「PEANUTS vol.8」は、2025年10月22日（水）より、かまわぬ直営各店、かまわぬ公式オンラインストア、かまわぬ楽天市場店、全国一部取扱店で販売を開始します。詳細はかまわぬ公式サイト（https://kamawanu-store.jp/）にてご確認ください。

商品ラインナップ

＜商品概要＞

● シリーズ名：PEANUTS vol.8

● 発売日：

2025年10月22日（水）

*かまわぬ公式オンラインストアおよびかまわぬ楽天市場店は、同日１２：３０より発売

● 商品内容：

手ぬぐい全9種類：スヌーピー切継小紋、スヌーピー七宝、富士山とスヌーピー、梅文様スヌーピー、うさぎとスヌーピー、ホーススヌーピー、ホーススヌーピーちらし、75th パーティー、75th 全員集合

価格：各1,760円（税込）

サイズ：約 ヨコ33cm × タテ90cm

素材：綿100％

生産：日本

染色技法：注染

● 販売場所｜かまわぬ直営店全店（代官山店、原宿店、立川店、名古屋店、浅草店、かまいます グランスタ東京店）、かまわぬ公式オンラインストア、かまわぬ楽天市場店、全国一部取扱店）

● 販売元｜株式会社かまわぬ

● 株式会社かまわぬ公式 HP｜https://kamawanu-store.jp/

「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

「PEANUTS 75周年」について

しあわせは...75年。1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。以来75年、PEANUTSは世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。



(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

● 本商品に関するお問い合わせは、かまわぬ公式サイト【お問い合わせフォーム(https://kamawanu-store.jp/pages/contact)】よりお願いいたします。

かまわぬについて

かまわぬロゴ

かまわぬは、1990年に設立された、手ぬぐいや風呂敷を中心とした企画・販売会社です。

私たちは「古きを知り、新しい遊びを生み出したい」という思いのもと、主力商品の手ぬぐいをはじめ、風呂敷、バンダナ、扇子、日傘など、日本の伝統文化に基づいたものづくりを行っています。

こだわりのものづくり

明治時代から続く日本独自の染色技法

かまわぬの手ぬぐいは、明治時代から受け継がれる染めの技法「注染（ちゅうせん）」を用いて作られています。その日の天候や気温、湿度によって、同じ染料でも発色が微妙に異なることがあります。染め物のため多少の色落ちはありますが、洗うたびに柔らかさと風合いを増し、注染の手ぬぐいならではの味わいをお楽しみいただけます。

サステナブルで汎用性の高い手ぬぐい

拭く、包む、コーディネートに

手ぬぐいの魅力は、洗うほどにやわらかな手触りに変わっていくこと。色と柄が豊富なこと。長く使える日用品であり、生活のなかの小さな工藝品です。お弁当や手土産から、日本酒の四合瓶やワインボトルのようなかたちのものまで包めるのも手ぬぐいならでは。多用途にくりかえし使えて、とてもサスティナブル。暮らしの様々なシーンで活躍してくれる暮らしの道具です。

