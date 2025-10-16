【アヴァンティスタッフ】外国人材の受け入れ・共生を支援 「グローバルビジネス推進部」始動

パーソルテンプスタッフ株式会社

総合人材サービスのパーソルグループの株式会社アヴァンティスタッフ（本社: 東京都中央区、代表取締役社長: 黒川 良太、以下アヴァンティスタッフ）は、2025年4月より「グローバルビジネス推進部」を新設し、半年間のフィジビリティ期間を経て、10月より本格的に始動します。

当社ランゲージトレーニングセンターでの語学研修の様子

■「グローバルビジネス推進部」新設の背景

当社は、1991年の語学研修事業開始以来、官公庁・大手企業・教育機関など400社以上に、30カ国語以上に対応した多彩な語学研修を提供してきました。近年、グローバル化の進展とともに、企業や自治体における外国人材の受け入れや多文化共生の重要性が急速に高まっています。特に行政機関や自治体では、外国人住民の増加に伴い、窓口業務の多言語対応や受け入れ体制の整備が喫緊の課題となっています。

こうした社会的背景を受け、アヴァンティスタッフでは「グローバルビジネス推進部」を新設し、派遣・受託・研修の3本柱で、外国人材との共生社会の実現を目指してまいります。

■「グローバルビジネス推進部」の主なサービス

グローバルビジネス推進部では、語学研修を基盤として、技能実習生の生活・業務支援（派遣）、自治体向け外国人住民との共生支援窓口（受託）、受け入れ企業・団体向け研修（研修）のサービスを2025年10月より本格的に開始します。

【派遣: 技能実習生の生活・業務支援】

当社は2022年より、語学研修講師の外国人の派遣事業を開始し、技能実習生などとして来日する外国人材に向けた支援を展開しています。本事業では、仕事や生活面での困りごとに関する通訳業務をはじめ、生活支援・業務支援を包括的に提供しています。2022年には、当社が派遣したチェコ語対応スタッフが大手自動車メーカーにて技能実習生のサポート業務を担当し、現場から非常に高い評価をいただきました※。この成功を受け、順次対応言語を拡大し、支援体制を強化してまいりました。

グローバルビジネス推進部の新設に伴い、2028年末までに延べ100名規模への体制構築を目指し、より多くの外国人材が安心して日本での生活や業務に取り組める環境作りを推進してまいります。

※参考記事: 各国から招聘される外国人社員向け多言語サポート事業からみる、外国人を登用するためのポイント（パーソルホールディングス）https://www.persol-group.co.jp/service/business/case/12811/

【受託: 自治体向け外国人住民との共生支援窓口】

行政機関・自治体では、外国人住民の増加に伴い、窓口業務の多言語対応や受け入れ態勢の整備が課題となっています。当社は特に自治体の窓口業務の受託に注力し、外国人住民との「共生」をテーマに、各自治体が抱える課題解決に貢献します。異文化理解と共生の促進を通じて、自治体のグローバル化に貢献してまいります。

【研修: 受け入れ企業・団体向け研修】

外国人材を受け入れる企業・団体向けの共生研修や語学研修を、行政機関・大手企業・教育機関など400社以上に展開しています。受講者のレベルや目的に合わせてカスタマイズが可能で、対面・オンライン・講師派遣など柔軟な研修形態に対応しています。講師陣は、語学力のみならず社会人としての基盤を持つ人材を厳選し、実践的かつ多文化理解を重視した研修を行っています。

対応言語: 日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、フランス語、イタリア語、ポーランド語、ドイツ語、チェコ語、ハンガリー語、ロシア語、ペルシャ語、トルコ語、ヘブライ語、アラビア語、アムハラ語、アフリカーンス語、ネパール語、ウルドゥー語、カンナダ語、北京語、広東語、韓国語、台湾語、ミャンマー語、タイ語、ベトナム語、マレー語、タガログ語、インドネシア語、ベンガル語、クメール語



■コメント: グローバルビジネス推進部 部長 神戸 資元

当社の語学研修ビジネスは大手総合商社の海外駐在赴任前研修から始まり、40年を超える実績を有しています。最近では私企業に加え、各省庁向けにも研修事業を展開しており、ネパール語・ベンガル語・クメール語などの希少言語においても、各国大使館との連携や講師ネットワークを活かし、講師の発掘からカリキュラム策定までを一貫して対応しています。希少言語研修の立ち上げ時には、当社へご相談いただくケースが多く、実績と信頼の証と考えています。

また、語学研修に加え、技能実習生始め外国人労働者向けの生活・就労支援や、受け入れ企業向けサポート、自治体における外国人住民の共生支援窓口業務などにも注力しています。多様な言語・文化背景を持つ方々への支援を通じて、地域社会との架け橋となるサービスを展開出来ればと考えています。

アヴァンティスタッフはグローバル人材の活躍と多文化共生社会の実現に向けて、今後も積極的に取り組んでまいります。

