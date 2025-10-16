西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本（大阪市北区、代表取締役社長：芝村 善治）は、令和7年度下半期（令和7年10月～令和8年3月）の大規模な工事規制予定について、お知らせします。

《公表対象工事》

・令和7年10月1日～令和8年3月31日の間に実施予定、または令和7年度上半期より継続して実施中の

工事規制で、下記に該当するもの

１．１日以上の終日通行止め・終日閉鎖

２．同一IC間で長期間（30日以上）実施する

夜間通行止め・対面通行規制・終日車線規制・車線幅員減少規制

３．上記1,2以外で、渋滞を予測している等社会的影響の大きい工事規制

《実施箇所》

別添資料（1,096KB） のとおり

▶https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r7/0924/pdfs/01.pdf

詳細については、随時、当社WEBサイトや工事専用WEBサイトなどでお知らせします。

渋滞などによるお客さまへの影響が最小限となるよう取り組んでまいりますが、お出かけ前には最新の交通情報をご確認いただき、う回やお出かけ時間の変更などにご協力をお願いします。



※１令和7年9月末時点の当社の計画であり、関係機関との協議などにより計画が変更となる場合があり

ます。工事日時などの詳細が決まりましたら、随時、会社公式WEBサイトや工事専用WEBサイト

などでお知らせします。

※２今回公表した計画以外に災害発生時や緊急補修時に長期間の工事規制を実施する場合があります。

※３今回公表した計画について、 別添資料（1,096KB）において「※交通混雑期も工事規制を実施」

の記載があるものを除き、交通混雑期（GW、お盆、年末年始）は工事規制を実施しません。



【工事規制情報の掲載サイト】

NEXCO西日本

▶https://www.w-nexco.co.jp/traffic_info/construction/

【別添資料】令和7年度下半期 大規模な工事規制予定について （1,096KB）

▶https://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/r7/0924/pdfs/01.pdf