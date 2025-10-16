アイシン、Japan Mobility Show 2025に出展　～「心を動かす移動の未来」を創る～

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝）は、一般社団法人日本自動車工業会が主催する「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー）」（一般公開：10月31日～11月9日、東京ビッグサイト）に出展します。

今回のジャパンモビリティショーでは、「心を動かす移動の未来」をコンセプトに出展し、来場者に新たな移動の価値を感じていただけるコンテンツを用意します。

また、「Tokyo Future Tour 2035（TFT）」では当社が開発したマルチモーダル対話AIエージェント”Saya”がツアーナビゲーターを務めます。



(1)主な出展内容

１.「メインステージ」

未来からやってきた“アイシンの博士”がMC との軽快なトークを交わし、アイシンの知能化技術で安心、快適、便利になった自身の愛車（次世代モビリティ）を紹介します。知能化技術を搭載した「博士の愛車」の実車デモンストレーションとともに「心を動かす移動の未来」を体感いただけます。

２.「A’s GARAGE」

電動化、知能化に関する製品などアイシンならではの幅広い製品をガレージに見立てて展示。クルマを所有する喜び、走る楽しさに満ちた空間を演出します。また、当社が描く「心を動かす移動の未来」とそれを実現する知能化技術を「人に寄りそうモビリティムービー」で紹介します。

（2）「Tokyo Future Tour 2035（TFT）」の出展内容

１.「マルチモーダル対話AIエージェント”Saya”」（TFTツアーナビゲーター）

フル3DCGのキャラクター“Saya”をヒトのように自然に制御する機能や、画像AI、音声AI、大規模言語モデル（LLM）を統合したAI対話システムです。TFT会場内の各コーナー4ヶ所に設置され、カメラやマイクによる情報取得を通して、対話の流れから来場者の意図を的確に把握し、リアルタイムで共感的なコミュニケーションを実現します。

２.「P∓Bo（ピーボ）」

揺れない配達に繋がる加速度低減システムなど先進技術を融合させた自律配送ロボットです。振り子の原理を活用することで、走行時にかかる加減速や遠心力を捉え、最適な角度を保つことで道路や挙動に左右されない安定した移動を実現します。

アイシンは、環境や社会をより良いものにする技術開発を促進し、経営理念である「”移動”に感動を、未来に笑顔を。」を実現していきます。



以下の日程でプレスカンファレンスを行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112940/table/158_1_0afa3c7faa9f6742fd01a2c859eacbef.jpg?v=202510170726 ]

＜関連リンク＞

・JAPAN MOBILITY SHOW 2025 AISIN BOOTH(特設サイト)(https://www.aisin.com/jp/jms2025/)

・「マルチモーダル対話AIエージェント“Saya”」が、東京都港区の「みなと新技術チャレンジ提案制度」に採択～区役所に実証導入し、利便性向上や行政運営の効率化を検証～（2025年10月2日ニュースリリース）(https://www.aisin.com/jp/news/2025/010387.html)