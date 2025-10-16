¡Ú²»³Ú¡ßÀ¤³¦»Ë¡Û¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤ï¤«¤ë¡ª¡Ö¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡×Âè2´¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡¢°Ê²¼Gakken¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥·¥êー¥ºÂè2´¬¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯～¸ÅÅµÇÉ～¥í¥Þ¥óÇÉ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡×¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£³Æ¾Ï¤Ï¡Ú¤Þ¤ó¤¬¢ªÇ¯É½¢ª²òÀâ¡Û¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¹½À®¡£¤Þ¤ó¤¬¤Ç²»³Ú»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ç¯É½¤Ç»þÂå¤òÀ°Íý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤ÇÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºÂè2´¬¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Gakken¤Î¤Þ¤ó¤¬¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥Ã¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊËè½µ¿åÍËÆü¹¹¿·¡Ë¡£ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¬¥Ã¥³¥ß¡×¤Ç¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÂè2´¬¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Î»þÂå¡×――¥Ô¥¢¥Î¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î²«¶â´ü
Âè2´¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥í¥Ã¥¯»þÂå¤«¤é¥í¥Þ¥óÇÉÁ°´ü¡Ê1600Ç¯～1850Ç¯¤´¤í¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢À¯¼£¡¦½¡¶µ¡¦¼Ò²ñ¤È²»³Ú¤Î´Ø·¸¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¸°È×³Ú´ï¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡È¥Ô¥¢¥Î¤Î²«¶â´ü¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡¢¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Ø――¡£
²»³Ú¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Þ¤ó¤¬¤ÈËÉÙ¤Ê²òÀâ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬½¸¤¦¡Ö¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ãÂè2´¬¤Ç°·¤¦»þÂå¤È²»³Ú¡ä
Âè1¾Ï¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¡¥ª¥Ú¥éÃÂÀ¸¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î´°À®
Âè2¾Ï¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ®½Ï¡¡¶¨ÁÕ¶Ê¡¢¥ª¥é¥È¥ê¥ª¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤Î·Á
Âè3¾Ï¡¡¸ÅÅµÇÉ¡¡µÜÄî¤ÈÀ°¤Ã¤¿·Á¤Î²»³Ú
Âè4¾Ï¡¡¸ÅÅµÇÉ¤«¤é¥í¥Þ¥óÇÉ¤Ø¡¡»ÔÌ±¤Î´¶¾ð¤ò¸ì¤ë²»³Ú
Âè5¾Ï¡¡¥í¥Þ¥óÇÉ¤Î¥ô¥£¥ë¥È¥¥¥ªー¥½¡¡¥Ô¥¢¥Î»þÂå¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
Âè6¾Ï¡¡»ÔÌ±³×Ì¿´ü¤Î¥í¥Þ¥óÇÉ¡¡ÅÁÅý¤È³×¿·¤Î¥É¥¤¥Ä²»³Ú
¡ü¡Ö¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤ó¤¬¤È²òÀâ¤Ç¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡Ö¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÂè1´¬¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡¡¸ÅÂå¡¦ÃæÀ¤～¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
¡Ö³Ú´ï¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¼Ò²ñ¤Ï²»³Ú¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡×
¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÂå¤«¤é¶á¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢Á´3´¬¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Âè3´¬¤Ï2025Ç¯Åß¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¥¥·¥êー¥ºÂè1´¬¡Ø¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡¡¸ÅÂå¡¦ÃæÀ¤～¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ù
´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó45cm¤ÎÀÞ¹þÇ¯É½¤ò¼ýÏ¿¡£É½ÌÌ¤Î¡Ú²»³Ú»Ë¥¯¥¤¥ºÇ¯É½¡Û¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¥ー¥ïー¥É¤¬Ãî¿©¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥¤¥º´¶³Ð¤ÇÉü½¬¤¬²ÄÇ½¡£Î¢ÌÌ¤Î¡Ú¿ÍÊªÇ¯É½¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×¿ÍÊª¤ò¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Îò»Ë¤ÎÎ®¤ì¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡üÂè2´¬¤Î¤ª¤â¤ÊÆâÍÆ
¡üÂè1¾Ï¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¡¥ª¥Ú¥éÃÂÀ¸¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î´°À®
¡¦²»³Ú¤È±é·à¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥ª¥Ú¥é¤ÎÃÂÀ¸
¡¦À¤³¦»°Âç¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤È¤Ï¡©
¡ÄÅù
¡üÂè2¾Ï¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ®½Ï¡¡¶¨ÁÕ¶Ê¡¢¥ª¥é¥È¥ê¥ª¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¤Î·Á
¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£
¡¦¥ª¥ë¥¬¥ó¤ÎÈ¯Å¸
¡¦¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©¡Ö²»³Ú¤ÎÉã¡×¥Ð¥Ã¥Ï
¡ÄÅù
¡üÂè3¾Ï¡¡¸ÅÅµÇÉ¡¡µÜÄî¤ÈÀ°¤Ã¤¿·Á¤Î²»³Ú
¡¦¡Ö¸ò¶Á¶Ê¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ï¥¤¥É¥ó
¡¦¥Õ¥êー¤Î²»³Ú²È¡¡¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È
¡¦¥Ï¥×¥¹¥Ö¥ë¥¯²È¤È²»³Ú
¡ÄÅù
¡üÂè4¾Ï¡¡¸ÅÅµÇÉ¤«¤é¥í¥Þ¥óÇÉ¤Ø¡¡»ÔÌ±¤Î´¶¾ð¤ò¸ì¤ë²»³Ú
¡¦ÂçÊÔÀ®¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÃÂÀ¸
¡¦¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ë¶Ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¥Ùー¥Èー¥ô¥§¥ó
¡¦¥·¥åー¥Ù¥ë¥È¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¹¤á¤¿Í§¿Í¤¿¤Á
¡ÄÅù
¡üÂè5¾Ï¡¡¥í¥Þ¥óÇÉ¤Î¥ô¥£¥ë¥È¥¥¥ªー¥½¡¡¥Ô¥¢¥Î»þÂå¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¡¦ÁÄ¹ñ¥Ýー¥é¥ó¥É¤ò»×¤¤Â³¤±¤¿¥·¥ç¥Ñ¥ó¤Î²»³Ú
¡¦¥ê¥¹¥È¤Î¿·È¯ÌÀ¡Ö¸ò¶Á»í¡×
¡ÄÅù
¡üÂè6¾Ï¡¡»ÔÌ±³×Ì¿´ü¤Î¥í¥Þ¥óÇÉ¡¡ÅÁÅý¤È³×¿·¤Î¥É¥¤¥Ä²»³Ú
¡¦»ÔÌ±³×Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¥·¥åー¥Þ¥óÉ×ÉØ
¡¦ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥éー¥à¥¹
¡ÄÅù
¡Î´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
¡Ú´Æ½¤¡Û¤Ò¤Î ¤Þ¤É¤«
²»³Úºî²È¡£ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø´ï³Ú²Ê¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥óÀì¹¶¡ËÂ´¶È¡£
Åìµþ¥¾¥ê¥¹¥Æ¥ó¤Ç¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢éºÂç¾®ÀôÊ¸É×¶µ¼ø¤Î¤â¤È¤ÇÌ±Â²²»³Ú¤ò¸¦µæ¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÅÁµ¤ä²»³Ú²òÀâ¤Ê¤É¤Î¼¹É®³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÀï²Ð¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー ―¥ì¥Ë¥ó¥°¥éー¥ÉÉõº¿345ÆüÌÜ¤Î¿¿¼Â―¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ö²»³Ú²È¤ÎÅÁµ ¤Ï¤¸¤á¤ËÆÉ¤à1ºý ¥·¥êー¥º¡×¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡Ø¡Ú¿·ÈÇ¡ÛÅÁµ À¤³¦¤ÎÂçºî¶Ê²Èー15¿Í¤Î°Î¿ÍÅÁー¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡Û»ÔÀî ¸»Ê¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï ¤±¤ó¤¸¡Ë
¥¢¥ì¥»¥¤¥¢¾ÅÆî¹âÅù³Ø¹»¶µÍ¡¡£Îò»ËÇ½ÎÏ¸¡Äê£±µé¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¼èÆÀ¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØºÇÂ®¤Ç³Ð¤¨¤ëÀ¤³¦»ËÍÑ¸ì¡Ù¡ÊGakken¡Ë¡¢´Æ½¤½ñ¤Ë¡ØÀ¤³¦»Ë¥Èー¥¿¥ë¥Ê¥Ó¡¡INPUT¡õOUTPUT800¡Ù¡ÊGakken¡Ë¡¢¡Ø¥³ー¥Òー£±ÇÕÊ¬¤Î»þ´Ö¤ÇÆÉ¤à¡Ö¶µÍÜ¡×À¤³¦»Ë¡Ù¡ÊGakken¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤Þ¤ó¤¬²»³Ú¤ÎÎò»Ë¡¡¥Ð¥í¥Ã¥¯～¸ÅÅµÇÉ～¥í¥Þ¥óÇÉ¡Ù
´Æ½¤¡§¤Ò¤Î¤Þ¤É¤«
ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡§»ÔÀî¸»Ê
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§A5È½¡¿160¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê¡ÊÆ±»þÇÛ¿®¡Ë
ISBN¡§978-4-05-206156-1
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020615600(https://hon.gakken.jp/book/1020615600)
