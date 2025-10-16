¡ÚRecboo¡Û¸ÂÄê5Ì¾¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿Í»ö¸ÂÄê¡¦´°Á´¥ª¥Õ¥ì¥³°Õ¸«¸ò´¹²ñ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ëEVeM¼Ò¤È¶¦ºÅ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿Í»ö¸ÂÄê¡¦´°Á´¥ª¥Õ¥ì¥³°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Íºà¤ÎÄêÃå¤Ë²ÝÂê´¶¤¬¤¢¤ë¿Í»ö¤ÎÊý¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î·Ð¸³¤ä°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿Í»ö¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿Í»ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡ä
¡Ú¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿Í»ö¸ÂÄê¡¦´°Á´¥ª¥Õ¥ì¥³°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡Û
¡ÖÆþ¼ÒÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤¿Ì¤Íè¡×¤È¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¸½¼Â¡×¤Î¥º¥ì¤Ë¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¡©
～´Ä¶ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Çµ¯¤³¤ëºÎÍÑ¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢"µ»"¤È"¿´¹½¤¨"¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹～
Æü»þ¡§2025/11/21(¶â) 19:00～
²ñ¾ì¡§³ô¼°²ñ¼ÒEVeM¥ª¥Õ¥£¥¹
¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-7-30 ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥°¥é¥óÀ¾¿·½É 10³¬1003¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://marketing.evem-management.com/conference/20251121
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÌÜÅª
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¿×Â®¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖºÎÍÑ»þ¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤È¡ÖÆþ¼Ò¸å¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤äÁá´üÂà¿¦¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÀìÌç²È¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¤Î¥×¥í¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Î¿Í»ö¤ÎÊý¤Î»°¼Ô¤Ç·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò¡Ö¶¦Í¡¦¸ò´¹¡×¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ºÎÍÑ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òËÉ»ß¤·¡¢ºÎÍÑ¤ÎÄêÃåÎ¨¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢µ®¼ÒÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÆ³¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://marketing.evem-management.com/conference/20251121
PROFILE¡ÊÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒEVeM Executive Trainer/ Director of Emo¡¡ÉÊ¸¶ Í³°á»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ì¥ó¥Àー¥º¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¶È³¦ºÇÁ°Àþ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ê¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ø»²²è¡£¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤é5´üÏ¢Â³¤Ç¹õ»ú²½¤ò¼Â¸½¡£
2022Ç¯¤ËÆ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¡£¤µ¤é¤Ë2023Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ö¶ÈºÆÊÔ¤ò¼Â¹Ô¡£2024Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEVeM¤ËExecutive Trainer¡¿Director of Emo¤È¤·¤Æ»²²è¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó(Recboo) ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¡ËÜ ±Ñ»á
¶å½£Âç³ØÂ´¶È¸å³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥º¥êー¥Á¤ËÆþ¼Ò¡£
Ìó100¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×/¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¦³°»ñ·Ï´ë¶È¡¦Æü·ÏÂç¼ê¤ÎÃæÅÓºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¡£
2022Ç¯3·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¤òÁÏ¶È¡£À¸À®AI¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎN-2´ü¤«¤é¾å¾ì¤Þ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÅý³ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·ー¥É～¥×¥ìIPO¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆVC¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤éRecboo¤òÅ¸³«¡£
2024Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢¥È¥ê(Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì)¤Ë³ô¼°ÇäµÑ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¨¥¢¥È¥ê»Ò²ñ¼ÒºÇÇ¯¾¯ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Recboo¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¤âÊ£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://recboo.com/event
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÌÀÅÀÅù¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://marketing.evem-management.com/conference/20251121
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¤³¤Á¤é
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://recboo.com/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@knocklearn.com
Recboo¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ÖRecboo¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÃæÅÓºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¤Î¥¨¥¢¥È¥ê¥°¥ëー¥×»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËCxO¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äーºÎÍÑ¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥·ー¥É¤«¤é¾å¾ì´ë¶È¤Þ¤ÇºÎÍÑ»Ù±ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Á¡¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô»Ù±ç¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤ÏAI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦3D¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¥ª·Ï¤Ê¤É¤ÎDeepTech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤Éý¹¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§
¡¦°µÅÝÅª¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍÑ¤¤¤¿ºÎÍÑ»Ù±ç
¡¦ºÎÍÑÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©
¡¦CXO¥¯¥é¥¹¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äーºÎÍÑÆÃ²½¤Î»Ù±ç¤â²ÄÇ½
¡¦´ûÂ¸DB¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¼¼¥¢¥×¥íー¥Á¤Ê¤É¥Ð¥¤¥Íー¥à¥¢¥×¥íー¥Á¤âÂÐ±þ²ÄÇ½
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÜÄ®1ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ1¹æ 2³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ËÜ ±Ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È
ÀßÎ©Æü¡§2022Ç¯3·î14Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://recboo.com/
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¼èºà°ÍÍê¤ä¶ÈÌ³Äó·È¡¢Æ³ÆþÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://recboo.com/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@knocklearn.com