在庫管理のお手本にしたい企業を発表！「zaicoアワード2025」

クラウド在庫管理システム「zaico」を開発・提供する株式会社ZAICO（本社：山形県米沢市、代表取締役：田村 壽英、以下「当社」）は、2025年10月18日に創業10年目の期を迎えます。

これを記念し、「zaico」を活用した優れた業務改善事例を表彰する「zaicoアワード」を新設し、「zaicoアワード 2025」の受賞企業を発表いたしました。

■「zaicoアワード」とは

当社が開発・提供するクラウド在庫管理システム「zaico」を活用し、優れた在庫管理フローを構築するとともに、目覚ましい業務改善を実現された企業を選出するアワードです。

日頃より「zaico」をご利用いただいているお客様への感謝と、業務効率化に真摯に向き合う姿勢への敬意を込めて、その取り組みを称え、表彰させていただいております。



在庫管理の効率化に積極的に取り組み、業界の模範となるような企業の中から、「パイオニアスピリット賞」「スマートオペレーション賞」「セルフスターター賞」「パートナーシップ賞」「ステップアップ賞」の5部門において受賞企業を選出いたしました。

zaicoアワードについて詳しくはこちら：https://mk.zaico.co.jp/awards/2025(https://mk.zaico.co.jp/awards/2025?source-from=prtimes251016)

■「zaicoアワード 2025」受賞企業 5社

「パイオニアスピリット賞」 酒田米菓株式会社 様

【受賞理由】

zaicoの最新機能を積極的に活用し、全社的なプロジェクトとして在庫管理業務の効率化に取り組まれる姿勢に敬意を表し、今回の受賞とさせていただきました。バリエーション機能によるロット管理や、QRコードスキャンを活用した入出庫など、他社の模範となる運用フローを構築されています。また、棚卸精度の向上やコスト削減など、業務改善の成果が顕著である点も高く評価されました。

【受賞コメント】

このたびは「パイオニアスピリット賞」をいただき、ありがとうございます。zaico導入により、在庫確認や月次決算の精度が向上し、作業時間も大幅に短縮されました。会社全体で在庫管理を徹底するという、一つのプロジェクトとして取り組むことで、組織の成長にもつながりました。要望に対して迅速に対応してくれるzaicoのサポートも、業務改善のスピードを後押ししてくれました。

運用や導入効果について詳しくはこちら :https://www.zaico.co.jp/casestudy/sakatabeika/?source-from=prtimes251016「スマートオペレーション賞」 エプソンアトミックス株式会社 様

【受賞理由】

IoT重量計「ZAICON」を活用し、在庫管理の自動化を実現。「現場の人の手を煩わせない」運用により、ミスの防止と業務の大幅な効率化を達成されました。

在庫管理自動化の先駆者として、今後も他社の手本となるようなお取り組みを続けていただけるよう、当社も引き続きその歩みをサポートしてまいります。そんな期待と敬意を込めて、本アワードを贈呈いたします。

【受賞コメント】

導入当初から効率化やミス予防面での効果を実感しており、今回この活用について表彰頂き、大変嬉しく思っております。

また、サポート体制の手厚さもあって、不安も少なくより一層活用できているように思います。今後ともよろしくお願いします。

運用や導入効果について詳しくはこちら :https://www.zaico.co.jp/casestudy/epsonatmix/?source-from=prtimes251016「セルフスターター賞」 日本インスツルメンツ株式会社 様

【受賞理由】

自社内で試行錯誤を重ねながら、独自の在庫管理フローを構築された点が高く評価されました。QRカードを活用した運用や社内教育の実施など、在庫管理に対する意識の高さも大変印象的で、整えられた保管棚の丁寧さにも、現場へのこだわりと工夫が表れています。「5S」に真摯に向き合う姿勢に深く敬意を表し、今回の受賞とさせていただきました。

【受賞コメント】

自分たちが取り組んできたことは間違っていなかったのだと、大変嬉しく思います。「zaico」のおかげで業務効率が大きく向上し、導入してよかったと実感しています。現場からも「欠品トラブルがなくなってきている」との声が上がっており、着実に効果が現れています。ありがとうございました。

運用や導入効果について詳しくはこちら :https://www.zaico.co.jp/casestudy/nic/?source-from=prtimes251016

「パートナーシップ賞」 モトヤ株式会社 様

【受賞理由】

コードスキャンをはじめとする「zaico」の機能を活かし、自社に最適な運用フローを構築されました。当社からのサポートやご提案も積極的に取り入れてくださり、現場での気づきやご要望も丁寧にお寄せいただくなど、常に前向きな姿勢で業務改善に取り組まれています。

信頼関係を育みながら、着実に「zaico」活用の幅を広げてくださっている点は、まさに理想的なパートナーシップのかたちであり、感謝と敬意を込めて今回の受賞とさせていただきました。

【受賞コメント】

このたびは賞をいただきありがとうございます。QRコードを商品に貼って在庫管理ができるという「zaico」の仕組みは、業務の大きな時短につながっており、非常に助かっています。

「ステップアップ賞」 株式会社Neautech 様

【受賞理由】

スモールスタートで着実に運用を定着させた上で、業務ニーズに応じてプランを段階的に拡張された点が、理想的な運用拡大モデルとして高く評価されました。

また、「zaico」のサポートも活用しながら創意工夫を重ね、医薬品を厳密に管理するためのオペレーションを現場主導で構築された姿勢も、今回の受賞の強い後押しとなりました。



【受賞コメント】

この度は「ステップアップ賞」という名誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。これからも「zaico」を最大限に活用し、さらなる業務改善と事業の成長を目指してまいります。この度は本当にありがとうございました。

代表取締役 田村 壽英代表・田村よりコメント

今年、初めて開催した「zaicoアワード」は、日々の業務の中で在庫管理の改善に取り組まれているお客様の努力や工夫、その成果を広く称えることを目的に創設しました。

初回にもかかわらず、「zaico」を活用して自社に最適な運用を築き、業務改善を実現された多くの事例と出会えたことを、大変うれしく思っております。中には、私たちが想像しえなかった独自の創意工夫も見られ、驚きとともに学ばせていただく場面もありました。

お客様のこうした取り組みは、まさに「現場から始まるDX」の力強い証であり、当社が目指す方向性そのものです。

今後も、お客様とともに現場の課題解決に向き合いながら、「zaico」が在庫管理の進化を支える存在となれるよう、引き続きサービスの向上に努めてまいります。

zaicoアワード特設ページはこちら：https://mk.zaico.co.jp/awards/2025(https://mk.zaico.co.jp/awards/2025?source-from=prtimes251016)

お知らせページはこちら：https://www.zaico.co.jp/2025/10/16/zaico-award-2025/(https://www.zaico.co.jp/2025/10/16/zaico-award-2025/?source-from=prtimes251016)

■クラウド在庫管理システムzaicoとは

いつ、誰が、どこにいてもリアルタイムな在庫状況を確認できるクラウド型の在庫管理システム。コードスキャンやアラート機能を搭載し、欠品や過剰在庫の防止、入出庫の精度向上、棚卸の効率化などをサポートします。

製造、小売卸、医療、サービスなど幅広い業種業界で導入いただき、累計登録社数は18万社以上、継続利用率は92％を超えています（※2）。

（※2）2025年5月時点のzaico累計登録社実績より

●株式会社ZAICOについて

代表の実家が山形で営む倉庫業の課題解決をきっかけに創業。「モノの情報を、集め、整え、提供することで、社会の効率を良くする」というビジョンを掲げ、現場のニーズに寄り添うクラウド在庫管理システム「zaico」を開発・提供しています。

日本政策金融公庫などから累計6億円におよぶ資金調達を実施し、「在庫管理をする人」が必要なくなる未来を実現するために、AIやOCR技術を用いて在庫管理の省人化・自動化に取り組んでいます。



【会社概要】

設立：2016年10月18日

代表取締役：田村 壽英

事業概要：クラウド在庫管理システム「zaico」等の開発および販売

URL：https://www.zaico.co.jp/(https://www.zaico.co.jp/?source-from=prtimes251016)

本社所在地：山形県米沢市大字花沢３３１番地