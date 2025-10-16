「100%カジューハイ」が最大1年分当たる！2周年SNSキャンペーンラストチャンス！第3弾がスタート

富永貿易株式会社応募規約はこちら :https://www.tominaga.co.jp/news/detail.php?id=7814

富永貿易株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、贅沢な果汁を楽しむチューハイ「100%カジューハイ」シリーズの2周年を記念し、これまでのご愛飲への感謝を込めて、「2周年の実りキャンペーン」を『100％カジューハイ』の公式Xアカウントにて開催しております。

3弾連続キャンペーンの最後を飾る第3弾は、「カジューハイがたくさん当たる」チャンスです！

【X公式アカウント】https://x.com/kaju_hi(https://x.com/kaju_hi)

キャンペーン概要

【応募期間】

2025年10月16日(木)～10月30日(木)23:59

※本キャンペーンは予告なく変更・早期終了、または延長する場合があります。



【賞品内容】

・100%カジューハイ1年分(365本) 1名様

・100%カジューハイ１ヶ月分(30本) 5名様

・100%カジューハイ１週間分(7本) 10名様

【当選人数】

抽選で総計16名様（ご希望の「量」を選択のうえ、ご応募ください）

※当選人数はキャンペーン期間中に変動する可能性がございます。

【応募方法】

（1）100%カジューハイ X公式アカウント（https://x.com/kaju_hi）を「フォロー」

（2）欲しいカジューハイの量をタップして投稿

キャンペーン終了後、当選された方に100%カジューハイ公式XアカウントからDM（ダイレクトメール）をお送りいたします。

※色々なフレーバーを組み合わせてお届けしますが、内容の指定はできませんのでご了承ください。

※配送に関して「100%カジューハイ1年分(365本)」は、「一括配送」または「2回に分けての配送」のいずれかをお選びいただけます。ご希望の配送方法を、当選時にご指定ください。

【こんなシーンにおすすめ】

・いつものお食事に合わせて

・お風呂上がりの一杯に

・ホームパーティーなどお集まりのお供に

・親しい方への飾らない手土産に

・キャンプ、バーベキューなどのレジャーシーンに

「100%カジューハイ」シリーズについて

果実100%の贅沢な美味しさ、心地よく浸れるアルコール度数。「自分らしくリラックスしてお酒を楽しみたい」という声に応えて誕生したチューハイです。全国（一部エリアを除く）のスーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、特に女性の方を中心にご好評をいただいています。

【こだわり1】果実のめぐみ（濃縮果汁）をお酒（スピリッツ）で割るから「カジューハイ」

100%ストレート果汁の水分を飛ばして濃縮したものを、スピリッツなどで割ることで果汁100%のお酒を実現。果物のおいしさがグッと引き立つ、贅沢な味わいです。

【こだわり2】心地よく浸れるアルコール度数と発泡性

3%のアルコール度数と、ほどよい刺激の炭酸でリラックス。自分のペースでお楽しみいただけます。

【こだわり3】「パケ買い」の声も！ ポップでかわいいパッケージ

普段の家飲みやお集まりのひとときを楽しく演出する、果物のイラストを散りばめたパッケージ。

【美味しい召し上がり方】

振らずに一度ゆっくり逆さにしてから開缶してください。果汁成分が全体に混ざり、より美味しくお召し上がりいただけます。

100％カジューハイ ブランドサイト :https://www.tominaga.co.jp/pr/kaju-hi/

