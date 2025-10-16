360Channel、新たな都市体験を創出する企業やクリエイターとの共創の場「TOKYO NODE LAB」に参画

株式会社360Channel

株式会社360Channel（本社：東京都港区、代表取締役社長：小松恵司、以下360Channel）は、森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：辻 慎吾）が運営する、⻁ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」の研究開発チーム「TOKYO NODE LAB」に参画したことをお知らせいたします。

参画に伴うプロジェクトとして、虎ノ門ヒルズ ステーションタワーの「TOKYO NODE LAB」を舞台に、弊社の空間コンピューティング技術を駆使した施設DXの実証実験を開始します。本取り組みを通じて、来場者に新たな体験価値を提供し、未来の施設モデルのプロトタイプを構築してまいります。

■TOKYO NODE LABについて

TOKYO NODEの8階に位置する、新たな都市体験を創出する企業やクリエイターとの共創拠点「TOKYO NODE LAB」。XRライブ配信が可能なスタジオ「VOLUMETRIC VIDEO STUDIO」、TOKYO NODEのエントランスに位置し、イベントやミートアップなどの場としても活用されるカフェ＆バー「TOKYO NODE CAFE」が併設されています。業種や領域を超えた一流の才能や、イノベーティブな企業が集結しており、コラボレーションによって新たな都市体験やコンテンツを、虎ノ門ヒルズエリアを舞台に世界に向けて創出・発信していきます。

株式会社360Channelについて

株式会社360Channelは、「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを」というミッションを掲げ、XR技術を核とした総合プロデュース事業を中心に、AIなど様々な先端技術を駆使し、社会に新しい価値と体験を提供し続けていきます。



【総合XRプロデュース事業：VR PARTNERS】

企画から開発、効果測定までをワンストップで支援。年間500本以上の実績を持つVR動画制作をはじめ、AR/VRシステム開発などを通じて多様なニーズに対応。

・HP：https://corp.360ch.tv/



【AI関連事業】

▪️AI Caster

PR動画や研修資料、マニュアルなどを誰でも手軽に映像化できるAIサービス。

ブラウザ完結で業務効率化を促進。

・詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000020337.html

・体験URL：https://aicaster.360ch.tv/

【施設DX関連事業】

▪️360maps（サンロクマルマップ）

商業施設などのフロアマップをデジタル化し、施設の道案内が可能なデジタルマップサービス。お手持ちのスマートフォン１つで現在位置を正確に取得し、2DマップとAR技術を組み合わせたナビゲーションが最大の特徴。

・詳細情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000286.000020337.html

【メタバース事業】

▪️WEBmetaverse

「ウェブサイトのように、1社に1つのメタバース空間を」のコンセプトのもと、アプリ不要でマルチデバイスに対応し、最短1ヶ月で自社メタバースが開設可能。

・HP：https://lp.webmetaverse.jp/



▪️Pixel Canvas

Unreal Engine 5を活用した高品質なWebメタバースプラットフォーム。クラウドレンダリングにより、大規模で高精細な空間をスピーディに構築。

・HP：https://partners.360ch.tv/pixelcanvas/

▪️上記各サービスのお問い合わせ：https://corp.360ch.tv/contact

【株式会社360Channel 採用情報】

360Channelでは、今後さらなるビジネスの拡大を目指して、新たな人材を積極的に募集しています。

・採用ページ：https://partners.360ch.tv/recruit/



【株式会社360Channel 会社概要】

社名：株式会社360Channel（ヨミ：サンロクマルチャンネル）

HP：https://corp.360ch.tv/(http://corp.360ch.tv/)

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト 6F

設立：2015年11月2日

資本金：2.88億円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役社長 小松 恵司

事業内容：総合XRプロデュース事業、メタバース事業、360度動画関連事業、AI関連事業、施設DX関連事業



