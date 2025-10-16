「めちゃコミック」のアムタス SBクリエイティブと新会社を設立

株式会社アムタス

国内最大級の電子コミック配信サービス「めちゃコミック」を運営する株式会社アムタス（東京都港区、代表取締役社長：児玉 隆志、以下、「アムタス」）は、SBクリエイティブ株式会社（東京都港区、代表取締役社長：土橋 康成、以下、「SBクリエイティブ」）と共同で、オリジナルIP（知的財産）の創出とメディアミックス展開の強化を目的とした株式会社めちゃコミックGAを、2025年10月16日に設立しました。

１．共同出資会社設立の背景と目的

国内電子書籍市場が拡大する中、ライトノベルを原作とするコミカライズ作品がヒットの潮流を生み出しており、さらに、これらの作品を起点としてアニメやドラマへと展開するメディアミックス戦略の成功により、原作IP（知的財産）の重要性は一層高まっています。

このような環境を事業機会と捉え、オリジナルIPの強化を成長戦略の中核に掲げる当社と、「GA文庫」や「GAノベル」を通じて数多くのライトノベルを創出するSBクリエイティブは、両者の強みを結集すべく、このたび共同出資による新会社を設立いたしました。具体的には、豊富なライトノベル原作群を抱えるSBクリエイティブと、当社が培ってきたコミカライズのノウハウや月間利用者数3,000万人を超える読者基盤を活用し、質の高いコミック制作を実現いたします。また、これまで当社が得意としてきた女性向け作品に加え、男性向け作品のラインナップも拡充することで、年齢性別を問わず多くの読者に愛される魅力的なコミックを提供し、アニメ化やグッズ展開等へとつながる次世代のヒットIPを創出することを目指します。

２．共同出資会社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/617_1_aaa7d1c223847b73b33395576f2bf030.jpg?v=202510161126 ]

■SBクリエイティブについて https://www.softbankcr.co.jp/

SBクリエイティブは、ソフトバンクのグループの一員として、「No.1コンテンツカンパニーに」をビジョンに掲げ、出版事業を主軸に展開する企業です。ビジネス書や実用書、IT関連書籍、ライトノベルなど幅広いジャンルの書籍・電子書籍を刊行しています。ライトノベルでは、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』などの大ヒット作を世に送り出し、アニメ化をはじめとするメディアミックス展開にも強みを持ちます。



■GA文庫について https://ga.sbcr.jp/

2006年1月にSBクリエイティブが創刊した、主に中高生向けのライトノベルレーベル。『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『ゴブリンスレイヤー』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『友達の妹が俺にだけウザい』などの人気作を刊行しています。来年2026年に創刊20周年を迎えます。

■GAノベルについて https://ga.sbcr.jp/ganovel/

2016年4月にSBクリエイティブが創刊した、エンターテインメントノベルレーベル。『魔女の旅々』『失格紋の最強賢者』『スライム倒して300年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました』『一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる』などネット小説を中心とした作品を刊行しています。

■アムタスについて https://www.amutus.co.jp/

アムタスは、国内最大級の電子コミック配信サービスである「めちゃコミック」を運営しています。

「めちゃコミック」は、2006年よりサービスを開始しており、最新の人気コミックや定番コミックはもちろん、オリジナルのコンテンツも数多く取り揃えています。豊富なラインナップと手軽に読める機能で、多くのお客様に新しいマンガとの出会いを提供しています。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

以上

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。