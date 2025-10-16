社会課題の解決に向けてベンチャーと大企業等・自治体が連携して取り組むプロジェクトを支援します
県では、ベンチャー企業の成長を加速させるため、「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」及び「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」により、ベンチャー企業と大企業等や自治体によるオープンイノベーションを促進しています。このたび、ベンチャー企業と大企業等や自治体が連携して取り組むプロジェクトを募集し、県が支援を行う17件を採択しましたので、お知らせします。
1 採択プロジェクトの一覧
脱炭素推進に資する5プロジェクト（「脱炭素推進枠」）を含む、17のプロジェクトについて県の「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」及び「エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）」が新たなサービス・製品の開発・実証を支援し、事業化を目指します。
（1）「脱炭素推進枠」採択プロジェクト（詳細は別紙1のとおり）
※並び順はベンチャー企業の五十音順
（2）大企業等との連携事業(ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）)採択プロジェクト（詳細は別紙2のとおり）
※並び順はベンチャー企業の五十音順
（3）自治体との連携事業(エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）)採択プロジェクト（詳細は別紙3のとおり）
※並び順はベンチャー企業の五十音順
2 支援内容
今後、各プロジェクトの実現に向けて、採択したプロジェクト（ベンチャー企業）に対して開発・実証に係る費用を支援するとともに、コンサルタントが伴走し、開発や実証実施、広報活動などを支援します。なお、各プロジェクトの成果発表は令和8年3月下旬を予定しています。
別紙1 「脱炭素推進枠」採択プロジェクトの概要
別紙2 大企業との連携事業(ビジネスアクセラレーターかながわ(BAK))採択プロジェクトの概要
別紙3 自治体との連携事業(エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ(YAK))採択プロジェクトの概要
【参考1】募集概要
大企業等との連携事業（BAK）、自治体との連携事業（YAK）ともにそれぞれ次の2つの方法（(1)大企業・自治体提示テーマ型、(2)ベンチャー発自由提案型）により、ベンチャー企業からの提案（脱炭素推進に資する提案含む）を募集した。
（大企業等との連携事業（BAK）に関する募集概要）
（自治体との連携事業（YAK）に関する募集概要）
募集期間：
(1)大企業・自治体提示テーマ型：令和7年6月9日（月曜日）から7月14日（月曜日）まで
(2)ベンチャー発自由提案型：令和7年6月9日（月曜日）から8月4日（月曜日）まで
応募数：計565件
（(1)大企業提示テーマ型343件・自治体提示テーマ型169件、(2)ベンチャー発自由提案型53件）
【参考2】
ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）
県内に拠点を持つ大企業等とベンチャー企業による連携プロジェクトを創出するとともに、オープンイノベーションに向けたコミュニティ形成を目的として、大企業等・ベンチャー企業・研究機関・支援機関等が参画する協議会「ビジネスアクセラレーターかながわ（BAK）」を運営する取組。県内で、積極的にオープンイノベーションに取り組むことを希望する企業を随時募集中。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537611/bak01.html
エール“ガバメント×ベンチャー”アライアンスかながわ（YAK）
県や県内市町村とベンチャー企業の連携プロジェクトを創出するなど、自治体とベンチャー企業によるオープンイノベーションの実現を支援する取組。ベンチャー企業の成長促進と複雑・多様化する行政課題の解決を図るため、県内自治体とベンチャー企業とのマッチングを行うとともに、実証事業の支援など、連携プロジェクトの事業化に向けた総合的な支援を行う。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/cnt/f537666/yak01.html
