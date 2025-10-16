飯田商店の「訳あり 骨取り 無塩さば 2kg」が、「Yahoo!ふるさと納税」で総合1位を獲得！

Yahoo!ふるさと納税ランキング1位

株式会社飯田商店



飯田商店の「訳あり骨取り 無塩さば 2kg」は、骨取りされた鯖の便利さと美味しさが好評を得て、多くの寄付者に選ばれました。特に子供に栄養あるものを作ってあげたいけど魚の調理がネックになっていた、忙しいママ達に大変人気を集めました。



「訳あり骨取り 無塩さば 2kg」は、ノルウェーまたはイギリス産の鯖を使用し、千葉県銚子市で加工されています。一つ一つ手作業で骨抜きをした鯖をお届けしているため、骨や小骨の心配がなく、小さなお子様からご年配の方まで安心して魚料理を楽しむことができます。無塩だからこそ、様々な料理にアレンジできる幅広さも特徴です。

また、骨がない分、火が通りやすく、調理時間を短縮できるのもポイント。面倒なグリルは不要で、フライパン一つで簡単に調理できるため、忙しいママさんやパパさんたちから特に選ばれています。





【商品詳細】

内容量：2kg

原産地：ノルウェーまたはイギリス

加工地：千葉県銚子市

賞味期限：製造日から1年間

配送方法：冷凍便

「さとふる」でも鯖部門1位を獲得！



飯田商店の「訳あり骨取り無塩さば」はふるさと納税サイト「さとふる」の鯖ランキングでも1位を獲得しました。この評価は、寄付者からの高評価とリピート購入に基づいており、品質の高さが反映されています。

レビュー件数は1,300件を超え、総合レビュー評価4.8と多くの皆様からのご支持をいただいております。

おすすめの美味しいお召し上がり方

冷凍庫から出してすぐ焼ける、手軽さも美味しさも一押しなのが定番の塩焼きです。香ばしい鯖の風味と良質な脂、ふっくらとした身を存分に味わうことができます。

ご自宅でアレンジされる場合は、唐揚げや味噌煮、甘酢和えなどで召し上がるのがおすすめ。骨取りだからこそ、まるでお肉のような使い方が可能です。

また、パスタやサラダなどの様々な料理との相性も抜群。

老若男女に愛される飯田商店の鯖を、ぜひこの機会に一度お試しください。

飯田商店のこだわり



創業150年を誇る飯田商店は、地元銚子漁港と共に、信頼される品質を提供しています。原料の買い付けから製造、販売までを一貫して管理し、2020年にはHACCP認証を取得。常に安心・安全な商品を提供しています。

飯田商店は「皆様に食を通して”幸せ”を届けたい」

この気持ちを忘れず、今後も品質の高い商品を提供し、ふるさと納税を通じて地域貢献にも力を入れてまいります。また、全国の消費者に愛される商品を目指し、さらなる展開を図ります。是非一度お試しください。



■ 株式会社飯田商店 概要

会社名 : 株式会社飯田商店

代表者 : 飯田安敏

本社所在地 : 〒288-0003 千葉県銚子市黒生町7400-2

TEL：0479-22-0688 （代）

URL : https://yamagoiida.co.jp

オンラインショップ：https://yamagoiida.shop

事業内容 :

・水産品加工販売

・通信販売事業

■ 本件に関するお問合せ

株式会社飯田商店 ：野副

本社所在地 :〒288-0003 千葉県銚子市黒生町7400-2

TEL：0479-22-0688（代）Email : nozoe@yamagoiida.co.jp

