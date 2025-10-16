高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」が福岡の街を舞台にした人気イベント 「バルウォーク福岡」に登場！

株式会社グリーグローブ

巨大ガチャ「モンスターカプセル」の企画・運営を行う株式会社グリーグローブ（本社：東京都文京区／代表取締役：上村 正治）は、2025年10月18日(土)12：00～24：00に開催される「バルウォーク福岡」（主催：「バルウォーク福岡実行委員会」（NPO法人イデア九州・アジア内））三越ライオン広場特設会場に高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」を提供します。

「バルウォーク福岡」は「行きたかった名店、知らなかったこんな店」をコンセプトに福岡市内の人気寿司店・フレンチ・イタリア・スペイン料理店など、厳選された飲食店の中から気になる5軒を選びこだわりのピンチョス（おつまみ）と1ドリンクをお楽しみいただく九州最大の飲み歩きイベントで、今回でなんと20回目の開催となります。数多くの飲み歩きイベントが実施される中でも、2010年から続く福岡における“飲み・食べ歩きイベントのパイオニア”です。

20回目を記念してイベント当日三越ライオン広場特設会場にイベント史上初めて高さ2.0mの巨大ガチャ「モンスターカプセル」が登場します。バルウォーク福岡vol.20参加店舗でご利用いただけるお食事券や、屋台をお得に楽しめる屋台きっぷ2枚セット、九州各地の名産品やここでしか手に入らないバルウォーク福岡オリジナルグッズなど豪華賞品が当たるチャンス！！バルウォーク福岡当日は三越ライオン広場へ是非お立ち寄りください

■バルウォーク福岡 バル大抽選会

バルウォーク(R)福岡vol.20参加店舗でご利用いただけるお食事券や、屋台をお得に楽しめる屋台きっぷ2枚セット、九州各地の名産品やここでしか手に入らないバルウォーク(R)福岡オリジナルグッズなど

豪華賞品が当たるチャンス！！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141920/table/37_1_59d265680cce7ee21684a57df0dcec61.jpg?v=202510161057 ]

■バルウォーク福岡イベント概要

天神・博多エリアで新たにスイーツ専門店を含めた、寿司・和食・フレンチ・イタリアン・スペイン料理、屋台など80店舗以上（予定）が参加。4,900円（前売）の電子チケットで、多様な参加店舗から好きな5店舗を自由にめぐり、ピンチョス（おつまみ）＋ドリンクを楽しめます。

さらに、20回開催特別記念として、ベイサイド＆志賀島エリアも特別参戦！歩くだけでなく「ベイサイドプレイス」から30分の船旅も楽しみながら、「志賀島」でもバルウォークを満喫できます。街を歩きながら“おいしい福岡”を再発見！今年の秋は、バルウォーク福岡でグルメと街歩きを楽しみましょう！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141920/table/37_2_cff27871364169a197b26730a2a074ab.jpg?v=202510161057 ]

巨大ガチャ「モンスターカプセル」とは

巨大ガチャ『モンスターカプセル』は2021年1月に、コロナ禍の新たなイベントツールとしてスマイルタンクが開発した、国内最大級のレンタルカプセルマシーンです。高さ2.0m・高さ2.4m・高さ3.0mの機材は国内最大級の大きさを誇ると同時に、カプセルマシーンとして日本で唯一販促イベントや物販販売に対応。コイン決済・スマホ決済（交通系IC・キャッシュレス決済・クレジットカード決済等）・独自QRコード認証など豊富なピピット決済に対応しています！

対応カプセルのサイズは日本最大級のφ160mm！カプセルだけでもインパクト抜群です。新商品PR・地域活性化イベント・スポーツチーム試合会場・アーティストライブなど多数の活用が可能です。イベント内容やプロモーションターゲットをイメージしたオリジナルデザインの機材にラッピングすることが可能です。たくさんのお問い合わせお待ちしております。

リテールメディア：クライアント様の会員証バーコードと連携し巨大ガチャが回せる新機能」

導入企業様のアプリ会員証バーコードを読み取りすることでハンドルを回すことが可能です。アプリダウンロード数の新規獲得や休眠顧客の掘り起こしにも最適です。利用履歴もCSVデータでフィードバック出来る為、マーケティング施策として既存アプリでの活用にもご利用頂けます。ほかにも弊社開発のスタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼントすることもできます！2024年3月プロ野球チーム福岡ソフトバンクホークス様に導入済みです。

■巨大ガチャ「モンスターカプセル」仕様

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.0m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2000mm × 横幅1000mm × 奥行き1000mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」2.4m機材スペック】

・本体サイズ：高さ2400mm × 横幅1500mm × 奥行き1400mm

【巨大ガチャ「モンスターカプセル」3.0m（MEGA）機材スペック】

・本体サイズ：高さ3000mm × 横幅4500mm × 奥行き3000mm

■カプセルのサイズ

・直径160mm（ 2.0m・2.4m・3.0m機材共通）

■豊富な決済方法

・オリジナルコイン決済

・交通系IC・二次元コード・クレジットカード決済に対応

・独自QRコードおよびバーコードの読込での決済

（導入企業様のアプリ会員証の二次元コードやLINE公式アカウントとの連携が可能です）

・スタンプラリーや謎解きシステムのクリア特典時に表示されるQRコードを活用して参加特典をプレゼント可能！オリジナルシステムの開発が可能です

巨大ガチャ「モンスターカプセル」に関する過去のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/141920

巨大ガチャ「モンスターカプセル」レンタル オフィシャルサイト

https://monstercapsule.jp

※本件の機材に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします

巨大ガチャ「モンスターカプセル」お問い合わせ窓口

https://monstercapsule.jp/contact.html

■株式会社グリーグローブ

https://gleeglobe.jp/

設立：2024年4月17日

代表者：上村 正治

所在地：東京都文京区本郷2-22-12

グリーグローブの想い：

独自のツールで世界に驚きと喜びを生み出す

株式会社gleeglobeは、革新的なイベント企画、独自のツール、そしてWebコンテンツを通じて、世界へ新しい価値を創造します。細やかな対応と積極的な取り組みをもって、

クライアント及びその顧客に驚きと喜びを提供することを使命としています。