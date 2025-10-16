成蹊大学Society 5.0 研究所主催第 18 回講演会を開催

学校法人成蹊学園

成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森雄一）は、 2025 年 10 月 21 日（火）に成蹊大学 Society 5.0研究所主催第 18 回講演会「技能・感覚のデジタルコンテンツ化と法的課題―モーションデータと声の権利を題材に―」を開催します。

当日は、関真也法律事務所から関真也氏をお招きし、講演いただきます。

技術の発展に伴って、メタバースという新たな空間の例のように、現実と仮想が交錯する時代。これに伴う新しい法律問題はどのように解決されるのだろうか。このようなバーチャル空間で何かを「所有」することはできるのか？別の誰かと 喧嘩するなどの問題が起きたらどうするか？

エンタテインメントやファッションに加え、クロスリアリティ（XR ）・メタバース、 VTuber 、人工知能AI ）、 eSports といった先端テクノロジー関係の法務についての日本屈指の専門家から、デジタル×社会の展望やそこで生じる法律問題などについて、幅広いトピックについて解説いただきます。

概要は以下の通りです。

【開催日時】

2025年10月21日（火） 15:00～16:40（4限）

【会場】

成蹊大学3号館203教室 申込不要 ※直接会場にお越しください。

【講演者】 （敬称略）

関真也：関真也法律事務所 代表弁護士・NY州弁護士・上級VR技術者

（司会）

高橋 脩一：成蹊大学Society 5.0研究所所員／法学部教授

羽賀 由利子：成蹊大学法学部教授

プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（https://www.seikei.ac.jp/university/sss/）をご参照ください。

【資格】

どなたでもご参加いただけます。

【主催】

成蹊大学 Society 5.0研究所

▼講演会に関する問い合わせ先

成蹊大学Society 5.0研究所（アジア太平洋研究センター内）

（学長室研究助成課／受付時間 平日9：00～17：00）

TEL 0422（37）3781 📧 sss@jc.seikei.ac.jp

公式サイト：https://www.seikei.ac.jp/university/sss