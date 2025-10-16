【横浜市限定】おしゃれインテリアの残骸回収キャンペーン（11月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗
「模様替えで増えたインテリア、今どうしてますか？」
横浜市では、リモートワーク期の部屋改造ブームで増えたインテリアが、使われずに残っている家庭が急増中。
「インスタで見て買ったけど部屋に合わなかった」「季節が変わって置き場所がない」「引越し先でサイズが合わない」など、“おしゃれの残骸”問題が広がっています。
そんな“使いきれなかったインテリア”をスッキリ片付けるために、
**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、
**「横浜市限定 おしゃれインテリアの残骸回収キャンペーン」**を2025年11月1日より開催！
ラグ・クッション・照明スタンド・すのこベッド・歪んだ棚などを含む回収で1,500円割引！
冬の模様替えシーズン前に、お部屋をリセットする絶好のチャンスです。
背景と目的
横浜市は単身世帯・ファミリー層ともに多く、部屋の雰囲気づくりにこだわる人が多いエリア。
しかし、コロナ禍の模様替えブームやリモートワーク時代の影響で、
**「おしゃれ家具を買いすぎた」「雰囲気に合わず放置」**といった“インテリア迷子”の声が増加。
特に、ラグ・間接照明・ウッド調棚・観葉植物用スタンドなどは処分が難しく、
燃えるゴミでも粗大ゴミでも扱えないケースがあります。
そこで、まるっと本舗では、
横浜市在住の方向けに**「インテリア再生・再整理」を応援するキャンペーン**を企画。
壊れたもの・使わなくなったものをまとめて回収し、
おしゃれ部屋の“その後”をスッキリ整えるサポートを行います。
キャンペーン概要
キャンペーン名：おしゃれインテリアの残骸回収キャンペーン（横浜市限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！
対象品：ラグ、クッション、間接照明、フロアランプ、すのこベッド、棚、スツール、ディフューザー台、無印風ラックなど
備考：事前見積もり時に「横浜市キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/yokohamashi/
キャンペーン対応エリア（横浜市全域）
対応地域例：西区、中区、港北区、都筑区、青葉区、旭区、戸塚区、神奈川区、鶴見区、港南区、保土ケ谷区、金沢区、栄区、泉区、瀬谷区など
※上記以外も横浜市全域で対応可能です。
インテリア片付けでよくあるお悩み
「雰囲気が合わず部屋の隅で眠っている家具がある」
「照明が壊れてコードが絡まっている」
「模様替えで出たラグやクッションをまとめて処分したい」
「無印・IKEA・ニトリ家具の処分が意外と面倒」
「ベランダや玄関がインテリアの残骸で埋まっている」
そんな時は、まるっと本舗が無料見積もり・即日対応でまるごと回収します！
横浜市内の対応エリア（全18区対応）
「まるっと本舗」は横浜市全域で不用品回収・粗大ゴミ対応を行っています。
【中区・西区・南区・磯子区・港南区】
桜木町・関内・上大岡など、マンション密集地での家具・家電回収に多数実績。
【港北区・都筑区・青葉区・緑区】
ファミリー層の多い郊外住宅エリアで、引越しごみや定額トラックプランの利用が多い。
【鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区・戸塚区・栄区】
古くからの住宅街や団地が多く、大型家具・生活雑貨の処分依頼が増加中。
【旭区・瀬谷区・泉区・金沢区】
一戸建て＋物置整理の需要が高く、粗大ゴミや園芸用品の回収も実績多数。
18区すべてに即日対応可能です。
横浜駅周辺から郊外まで、エリア問わず同一料金・スピード対応！
よく出る不用品例
ラグ・マット類
クッション・スローケット
フロアランプ・スタンド照明
木製ラック・棚・スツール
すのこベッド・小型家具
ディフューザー・インテリア雑貨
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
模様替えで余った家具をまとめて処分したい方
部屋を広く使いたい方
引越しやリフォームの前後に片付けたい方
壊れたおしゃれ家電を一緒に処分したい方
LINEでサクッと見積もりを出したい方
