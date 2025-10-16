【横浜市限定】おしゃれインテリアの残骸回収キャンペーン（11月は1,500円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

「模様替えで増えたインテリア、今どうしてますか？」

横浜市では、リモートワーク期の部屋改造ブームで増えたインテリアが、使われずに残っている家庭が急増中。

「インスタで見て買ったけど部屋に合わなかった」「季節が変わって置き場所がない」「引越し先でサイズが合わない」など、“おしゃれの残骸”問題が広がっています。

そんな“使いきれなかったインテリア”をスッキリ片付けるために、

**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、

**「横浜市限定 おしゃれインテリアの残骸回収キャンペーン」**を2025年11月1日より開催！

ラグ・クッション・照明スタンド・すのこベッド・歪んだ棚などを含む回収で1,500円割引！

冬の模様替えシーズン前に、お部屋をリセットする絶好のチャンスです。

背景と目的

横浜市は単身世帯・ファミリー層ともに多く、部屋の雰囲気づくりにこだわる人が多いエリア。

しかし、コロナ禍の模様替えブームやリモートワーク時代の影響で、

**「おしゃれ家具を買いすぎた」「雰囲気に合わず放置」**といった“インテリア迷子”の声が増加。

特に、ラグ・間接照明・ウッド調棚・観葉植物用スタンドなどは処分が難しく、

燃えるゴミでも粗大ゴミでも扱えないケースがあります。

そこで、まるっと本舗では、

横浜市在住の方向けに**「インテリア再生・再整理」を応援するキャンペーン**を企画。

壊れたもの・使わなくなったものをまとめて回収し、

おしゃれ部屋の“その後”をスッキリ整えるサポートを行います。

キャンペーン概要

キャンペーン名：おしゃれインテリアの残骸回収キャンペーン（横浜市限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！

対象品：ラグ、クッション、間接照明、フロアランプ、すのこベッド、棚、スツール、ディフューザー台、無印風ラックなど

備考：事前見積もり時に「横浜市キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/yokohamashi/

キャンペーン対応エリア（横浜市全域）

対応地域例：西区、中区、港北区、都筑区、青葉区、旭区、戸塚区、神奈川区、鶴見区、港南区、保土ケ谷区、金沢区、栄区、泉区、瀬谷区など

※上記以外も横浜市全域で対応可能です。

インテリア片付けでよくあるお悩み

「雰囲気が合わず部屋の隅で眠っている家具がある」

「照明が壊れてコードが絡まっている」

「模様替えで出たラグやクッションをまとめて処分したい」

「無印・IKEA・ニトリ家具の処分が意外と面倒」

「ベランダや玄関がインテリアの残骸で埋まっている」

そんな時は、まるっと本舗が無料見積もり・即日対応でまるごと回収します！

横浜市内の対応エリア（全18区対応）

「まるっと本舗」は横浜市全域で不用品回収・粗大ゴミ対応を行っています。

【中区・西区・南区・磯子区・港南区】

桜木町・関内・上大岡など、マンション密集地での家具・家電回収に多数実績。

【港北区・都筑区・青葉区・緑区】

ファミリー層の多い郊外住宅エリアで、引越しごみや定額トラックプランの利用が多い。

【鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区・戸塚区・栄区】

古くからの住宅街や団地が多く、大型家具・生活雑貨の処分依頼が増加中。

【旭区・瀬谷区・泉区・金沢区】

一戸建て＋物置整理の需要が高く、粗大ゴミや園芸用品の回収も実績多数。

18区すべてに即日対応可能です。

横浜駅周辺から郊外まで、エリア問わず同一料金・スピード対応！

よく出る不用品例

ラグ・マット類

クッション・スローケット

フロアランプ・スタンド照明

木製ラック・棚・スツール

すのこベッド・小型家具

ディフューザー・インテリア雑貨

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

模様替えで余った家具をまとめて処分したい方

部屋を広く使いたい方

引越しやリフォームの前後に片付けたい方

壊れたおしゃれ家電を一緒に処分したい方

LINEでサクッと見積もりを出したい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。

料金や内容を確認してからの回収だから、初めてでも安心です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 神奈川県横浜市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/yokohamashi/

📰 神奈川県横浜市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/yokohamashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)