クラウドERP『ZAC』、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化の実現を目的とした展示会「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展！

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、クラウドERP『ZAC』を出展製品として、2025年10月29日（水）から31日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化の実現を目的とした展示会「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」に出展することをお知らせします。

■展示会について

「DX 総合EXPO 2025 秋 東京」は、業務効率化・働き方改革・経営基盤強化を実現するためのDXソリューションが一堂に集う総合展示会です。

DX化を検討する企業の人事・総務・経理・DX推進部門、そして経営者の方を対象に、DXに関する最新情報を入手いただけます。

オロのブースでは、案件・プロジェクト単位で業務進行する業界に特化したクラウドERP『ZAC』について、実際の画面を用いたデモンストレーションや機能などのご説明を行います。各社様の業種に近い活用事例をご紹介することも可能ですので、ご興味のある方はお気軽にお立ち寄りください。

【開催概要】

・会期：10月29日(水) 10:00～17:00

10月30日(木) 10:00～17:00

10月31日(金) 10:00～17:00

・会場：幕張メッセ 1-3・8ホール

・当社ブース：ブース番号【S01-20】

・入場料：無料

・主催：DX 総合EXPO 実行委員会

・事前登録はこちら

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

・出展社情報／ブース訪問予約フォーム

※ブース訪問予約キャンペーン開催中

https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364793

■クラウドERP『ZAC』について

クラウドERP『ZAC』は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。

業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、

IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1000社を超える企業様に導入いただいております。

モジュール（機能）単位で導入範囲やライセンス数を選択でき、導入後も必要に応じて機能やライセンスの追加が可能であることも特徴です。

▼ZAC サービスページ

https://www.oro.com/zac/

■クラウドERP 『ZAC』に関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ 担当

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com