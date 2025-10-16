【愛知県 × eiicon】15テーマの採択企業が決定！先端デジタル技術で挑む共創プロジェクトがついに始動！あいちデジタルアイランドプロジェクト『TECH MEETS』

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村亜由子、以下 eiicon）は、愛知県とともに実施する、あいちデジタルアイランドプロジェクト『TECH MEETS（テック ミーツ、以下「本プロジェクト」）』において、自社の課題解決や付加価値の創出を目指す13社（以下 ニーズ企業）が提示する15のテーマに対して、先端デジタル技術を提供する14社（以下 シーズ企業 ）が決定したことをお知らせします。

愛知県 × eiicon あいちデジタルアイランドプロジェクト『TECH MEETS』

■『TECH MEETS』とは

愛知県は、2026年に開催されるアジア競技大会等を見据え、海外からのゲートウェイとなる中部国際空港島及び周辺地域を、先端デジタル技術の実証意向があるテック企業、スタートアップ等を誘引する「革新的事業・サービスのオープンイノベーションフィールド」として位置づけ、実証の取組を県内外に横展開し、2030年に普及が見込まれる各種サービスやソリューションの早期社会実装の実現を目指す「あいちデジタルアイランドプロジェクト」を実施しています。本事業では、先端デジタル技術の実装支援を行うとともに、その成果を県内外へ横展開していくことを目指します。

https://aichi.eiicon.net/techmeets2025/

■各社取り組み内容

2025年7月23日から8月29日まで、ニーズ企業13社が計15のテーマ課題を発表し、課題解決に資する先端デジタル技術を有する企業を全国から募集。多数の応募の中から、採択シーズ企業14社（うち1社は2テーマにて採択）が決定しました。



1. 常滑エリア（中部国際空港島および周辺地域）の課題解決コース（8社・全10テーマ）

愛知国際会議展示場株式会社

採択企業：株式会社センサーズ・アンド・ワークス

取組内容：「地域と共生する音楽イベントのための環境センシング」

ANA中部空港株式会社

採択企業：株式会社FaroStar

取組内容：「持続可能な空港運営に向けた、航空機周りのグラハン業務の効率化・省人化の実現」

ANA中部空港株式会社 × 中部国際空港株式会社

採択企業：iPresence株式会社

取組内容：「“迷わせない” パーソナル空港案内の未来を先端技術で創る」

知多半島ケーブルネットワーク株式会社

採択企業：株式会社Plaru

取組内容：「世代別・嗜好別観光体験の設計と発信支援」

知多半島りんくう病院

採択企業：株式会社ジョシュ

取組内容：「書類・データ整理をAIで仕組み化、ストレスフリーな医療サービス提供を実現」

中部国際空港株式会社（2テーマ募集）

採択企業：イーマキーナ株式会社

取組内容：「バードストライクのさらなる抑制に向け、”人手に頼らずとも鳥を寄り付かせない滑走路”の実現」

採択企業：株式会社サイバーコア

取組内容：「免税店での顧客動向把握実証実験」

フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港

採択企業：株式会社JOYCLE

取組内容：「ホテルで出る廃棄物の新たな処理方法を検討し、処理コストの削減を実現」

株式会社ブルーチップファーム

採択企業：ナカチカ株式会社

取組内容：「インバウンド個人旅行者向け常滑周遊体験の創出」

名鉄ワールドトランスポート株式会社

採択企業：AItoAir株式会社

取組内容：「現場作業と顧客とのコミュニケーションを革新するDXツールの共創」

2.大規模イベントの課題解決コース（5社・全5テーマ）

株式会社ジェイアール東海高島屋

採択企業：マーベリックソリューション株式会社

取組内容：「日本最大級のバレンタイン催事「アムール・デュ・ショコラ」スマート運営の実現」

株式会社中日新聞社

採択企業：一般社団法人 One Smile Foundation

取組内容：「ユニークな観戦体験の創出によるスポーツ興行の裾野拡大」

株式会社名古屋グランパスエイト

採択企業：VRTalk株式会社

取組内容：「大規模スポーツ興行における来場者に“迷わせない”観戦体験の設計」

株式会社道の駅とよはし

採択企業：株式会社はこぶん

取組内容：「愛知県No.1 道の駅における来訪者データを活用した顧客満足度の向上」

株式会社矢場とん

採択企業：マーベリックソリューション株式会社

取組内容：「最速みそかつナビ！最短で入れる店舗を現在地からご案内」

以上

■『TECH MEETS』今後の展開 ※スケジュールは変更となる場合があります。

ニーズ企業およびシーズ企業には、愛知県と事務局（eiicon）が実装に向けて伴走支援を行ってまいります。

10月～ 実証計画作成

11月～ 実証実験開始

2026年3月 成果発表会

□『TECH MEETS』に関するお問合せ

愛知県 あいちデジタルアイランドプロジェクト『TECH MEETS』

運営事務局（運営：株式会社eiicon ）

techmeets-pjt（＠）eiicon.net

TEL：03-6670-3273

※「（@）」を「＠」に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出コンサルティングサービス、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、 イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。