『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の描き下ろし メイド&執事ver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

写真拡大 (全18枚)

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品13種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』の商品の受注を10月10日(金)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、面影歪の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし メイド&執事ver. トレーディングアクリルカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \6,435(税込)


種類　：全9種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし メイド&執事ver. トレーディングアクリルネームプレート







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）68×27mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし メイド&執事ver. トレーディンググリッター缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 丸子楽&面影歪 メイド&執事ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし メイド&執事ver. トレーディングホログラム缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 雫原比留子&飴宮怠美 メイド&執事ver. ホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)


種類　：全8種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし メイド&執事ver. トレーディングイラストカード







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)


種類　：全24種


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし メイド&執事ver. トレーディングブロマイド







コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全26種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし 執事ver. マルチデスクマット







※画像は「描き下ろし 澄野拓海 執事ver. マルチデスクマット」を使用しております。



デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,960(税込)


種類　：全9種（澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、面影歪、集合）


サイズ：（約）60×35cm


素材　：ポリエステル、ラバー




▼描き下ろし 執事ver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 澄野拓海 執事ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全8種（澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、面影歪）


サイズ：本体：（約）21.3×6.5cm　台座：（約）8.7×8.7cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし 執事ver. BIGアクリルスタンド



：本体：（約）16.1×4.9cm 台座：（約）8×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる





※画像は「描き下ろし 澄野拓海 執事ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全8種（澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、面影歪）


サイズ：本体：（約）16.1×4.9cm　台座：（約）8×3cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし 執事ver. 75mmオーロラ缶バッジ







※画像は「描き下ろし 澄野拓海 執事ver. 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \770(税込)


種類　：全8種（澄野拓海、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、面影歪）


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼トレーディングコンパクトクリアカード







澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、銀崎晶馬、霧藤希、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、喪白もこ、SIREI、NIGOUのイラストをクリアカードに仕上げました。


PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。


コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。



▽仕様


価格　：単品 \440(税込), BOX \8,800(税込)


種類　：全20種


サイズ：（約）90×55mm


素材　：PP




▼トレーディング名刺カード







澄野拓海、厄師寺猛丸、雫原比留子、飴宮怠美、蒼月衛人、川奈つばさ、丸子楽、九十九今馬、九十九過子、銀崎晶馬、霧藤希、大鈴木くらら、凶鳥狂死香、面影歪、喪白もこ、SIREI、NIGOUのイラストを名刺カードに仕上げました。


各キャラクターのプロフィールをデザインしております。


手軽にコレクションを楽しむことができます。


パスケース、お財布、手帳などに入れて持ち歩いたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \275(税込), BOX \4,675(税込)


種類　：全17種


サイズ：（約）91×55mm


素材　：紙




▼BIGシルエットTシャツ







※画像は「BIGシルエットTシャツ 侵校生」を使用しております。



侵校生のイラスト、公式サイト英訳文章、SIREI、NIGOUをBIGなシルエットTシャツに仕上げました。


肩をドロップさせたビッグシルエットでゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。


日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：各 \4,950(税込)


種類　：全3種（侵校生、SIREI、NIGOU）


サイズ：ユニセックス S、M、L、XL


素材　：綿100%




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1657?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：support@amnibus.com



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


発行元　株式会社 arma bianca


Web　　https://armabianca.com/


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


(C)Aniplex, TooKyo Games