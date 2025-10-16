【神奈川県小田原市】7年ぶりに大相撲小田原場所が開催されます！

小田原市

令和7年冬巡業大相撲小田原場所が、12月19日（金）に小田原アリーナで開催されます。

本市で開催されるのは、平成30年7月夏巡業大相撲小田原場所以来、7年ぶりとなります。

今回の小田原場所では、新名学園旭丘高校出身の阿武剋（おうのかつ）関をはじめ、同校出身の力士が出場する予定です。

■大相撲小田原場所概要

日時

12月19日（金）午前9時～午後3時予定

場所

小田原アリーナ（小田原市中曽根263）

主催

（株）ニッポン放送、全栄企画（株）、小田原相撲後援会

協力

小田原相撲連盟

後援

小田原市、小田原市教育委員会、小田原市体育協会、小田原箱根商工会議所、市観光協会、読売新聞社

その他

小田原場所前日の12月18日（木）には、主催者が近隣小学校の児童を招待して「土俵祭り及び土俵の見学会」を予定しています。

※土俵祭り 「天地長久、風雨順次、五穀成就」を祈願し、同時に相撲神の加護を祈願する祭り。

観覧申し込み先

Zen-A（ゼンエイ）

（電話：03-3538-2300）※平日午前11時～午後7時

「Zen-A」HP :https://www.zen-a.co.jp

■問い合わせ

小田原市経済部観光課（0465-33-1521）