【神奈川県小田原市】7年ぶりに大相撲小田原場所が開催されます！
小田原市
令和7年冬巡業大相撲小田原場所が、12月19日（金）に小田原アリーナで開催されます。
小田原場所前日の12月18日（木）には、主催者が近隣小学校の児童を招待して「土俵祭り及び土俵の見学会」を予定しています。
「Zen-A」HP :
https://www.zen-a.co.jp
■問い合わせ
本市で開催されるのは、平成30年7月夏巡業大相撲小田原場所以来、7年ぶりとなります。
今回の小田原場所では、新名学園旭丘高校出身の阿武剋（おうのかつ）関をはじめ、同校出身の力士が出場する予定です。
■大相撲小田原場所概要
日時
12月19日（金）午前9時～午後3時予定
場所
小田原アリーナ（小田原市中曽根263）
主催
（株）ニッポン放送、全栄企画（株）、小田原相撲後援会
協力
小田原相撲連盟
後援
小田原市、小田原市教育委員会、小田原市体育協会、小田原箱根商工会議所、市観光協会、読売新聞社
その他
※土俵祭り 「天地長久、風雨順次、五穀成就」を祈願し、同時に相撲神の加護を祈願する祭り。
観覧申し込み先
Zen-A（ゼンエイ）
（電話：03-3538-2300）※平日午前11時～午後7時
■問い合わせ
小田原市経済部観光課（0465-33-1521）