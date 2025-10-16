HILFE / HILFE AI、Microsoft / Google Startupsプログラムに正式採択
Funeral Service Workers Academy, Inc.（本社：米国ロサンゼルス、日本法人：栃木県宇都宮市）は、このたび自社開発のAIサービスが世界的スタートアップ支援プログラムで正式に採択されました。
1. HILFE - Microsoft for Startups（Scale Tier）
従来の葬儀業務向けAI管理システム
Microsoft AzureクラウドやAI技術支援による国際的評価
2. HILFE AI - Google for Startups Program（Start Tier）
ダンス・ボーカル学習用AIアプリ
AI動作解析・AR可視化・リアルタイムスコアリングを組み合わせた革新的学習体験
評価ポイント
AI・AR技術を活用した教育・学習システムの革新性
クラウド技術による安定したシステム運用
初心者からプロ志向ユーザーまで幅広い層への対応力
デモ動画
HILFE AIの学習フローや操作方法はYouTubeで確認可能
[デモ動画リンク(https://www.youtube.com/shorts/OH-QRENnntk)]
今後の展開
クラウド技術・独自AIを活用した機能強化
HILFEシリーズのサービス拡充とユーザー体験の向上
会社概要
企業名：Funeral Service Workers Academy, Inc.
本社：8721 Santa Monica Blvd, #844, Los Angeles, CA 90069, USA
日本法人：栃木県宇都宮市大和1-8-6
代表者：高田孝行
主要事業：AI・AR技術を活用した教育・学習支援システム開発
主要プロジェクト：HILFE / HILFE AI
関連リンク
HILFE公式サイト：https://fswa-net.com
HILFE AI公式サイト：https://hilfe-ai.com