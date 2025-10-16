【関東VS関西】画像アプリ満足度ランキングを発表！近畿では「SnapDish」、南関東では「Ulike」がトップに！！

株式会社アドバン

どの時代や分野においても、地域ごとに文化や価値観の違いが存在します。

関東では当たり前のことが関西では通じない--そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。

今回、株式会社アドバンが運営する画像共有×ポイ活アプリ『ポイシャ』（ https://poisha.jp/media/ ）では、画像・加工アプリに対する満足度を地域別・男女別に調査しました。

その結果、地域ごとに「満足度の高いアプリ」が大きく異なることが明らかになりました。

調査期間は2025年6月1日～8月31日、調査対象は近畿および南関東在住の男女1,415名です。

調査サマリー

今回の調査で明らかになった、主なポイントは以下の通りです。

近畿で満足度がトップなのは「SnapDish」に

南関東で満足度がトップなのは「Ulike」に

近畿女子で満足度がトップなのは「SnapDish」、南関東女子は「Ulike」に

近畿男子で満足度がトップなのは「SnapDish」、南関東男子も「SnapDish」に

※本調査を使用する場合は、出典元として以下をご記載ください。以下の調査結果ページでは、本調査に関する全ての情報を確認できます。

サイト名：POISHA SNSを使いこなしてお小遣いも手に入れよう！

URL：https://poisha.jp/media/image-app-ranking/

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（ノウンズ株式会社「knowns」）

評価尺度：満足度は5段階評価（1＝非常に不満～5＝非常に満足）

集計方法：アプリ別に回答の平均値を算出

対象エリア：日本全国

対象者 ：全員

調査期間 ：2025年6月1日～8月31日

1.近畿では「SnapDish」が満足度4.5で圧倒的トップ

近畿（560人）の調査では、「SnapDish」が満足度4.5で首位を獲得しました。

2位は「みてね（4.1）」、3位には「Pinterest（4.0）」が続き、いずれも4点以上と高評価。

「Ulike（3.9）」「SODA（3.7）」「InShot（3.7）」も3点台後半を記録し、全体的に満足度が高い傾向が見られました。

2. 南関東では「Ulike」が3.8でトップ、僅差でPinterestが追う

南関東（855人）では、「Ulike（3.8）」が首位に輝きました。

2位は「Pinterest（3.6）」「SnapDish（3.6）」「みてね（3.6）」と3つのアプリが並ぶ結果に。

「LINE Camera（3.5）」「Snow（3.5）」も僅差で、南関東では多様なアプリが接戦となりました。

3. 女性は地域で好みが分かれ、近畿女子はSnapDish満足度4.6、南関東女子はUlike満足度4.0に

近畿女子（257人）では「SnapDish（4.6）」が圧倒的に高評価。

次いで「みてね（4.2）」が2位になりました。

「Pinterest（4.0）」「Ulike（4.0）」が同率で3位。「Snow（3.8）」「PicPic（3.8）」が同率で5位。



一方、南関東女子（396人）は「Ulike（4.0）」が首位で、2位が「LINE Camera（3.7）」になりました。

3位に「Pinterest（3.5）」「InShot（3.5）」「SODA（3.5）」という結果になりました。

4. 男性は両地域で「SnapDish」が高評価

近畿男子（303人）では「SnapDish（4.1）」がトップ、唯一の4点台。

続いて「Pinterest（3.9）」「Ulike（3.8）」「SODA（3.8）」が僅差で続きました。

南関東男子（460人）でも「SnapDish（3.9）」が首位に立ち、「みてね（3.8）」「Pinterest（3.6）」「InShot（3.6）」「PicPic（3.6）」が続きました。

画像共有ポイ活アプリ「ポイシャ」について

ポイシャは、自分が好きな写真/画像を投稿する＆気になった投稿をいいねするだけでポイントがドンドン貯まっていく「ポイ活×画像共有SNSアプリ」です。

SNS感覚で投稿された写真に「いいね」したり、自分が撮った写真を投稿して「いいね」されることで、気軽に楽しみながらポイントを貯めることが可能です。

コツコツ貯めたポイントは提携先のデジタル特典等と交換可能（※詳細はアプリ内をご確認ください）。

加工の有無にかかわらず、自然体の一枚を歓迎するコミュニティとして、今回の調査で見られた「無加工／ナチュラル志向」とも親和性の高い体験を提供しています。

【ポイシャのダウンロード情報】

- 日常写真の投稿・いいねでポイントが貯まる- ログインやミッションで継続的に獲得- 加工なしの写真でも楽しめる“自然体”コミュニティポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1672517994

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snappy.poisha&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snappy.poisha&hl=ja)

株式会社アドバン

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

- ランチャ - 『トレード練習アプリ』(https://ad-van.co.jp/runcha/)- 投資専門サイト『テクニカルブック』(https://runcha-app.com/)- ピポパ(PipopaPips) - FXロット計算アプリ(https://runcha-app.com/article/pipopapips/)- FX初心者ガイド - 未経験者がFXを始められる学習アプリ(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/)- ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ(https://ad-van.co.jp/service/poisha/)- ポイシャ公式サイト(https://poisha.jp/media/)

