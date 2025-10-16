『ホウセンカ』のトレーディング場面写フィルム風ミニアートフレーム、トレーディング場面写ホログラム缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ホウセンカ』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ホウセンカ』の商品の受注を10月10日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1822?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写フィルム風ミニアートフレーム

作品の印象的なシーンをフィルム風のミニアートフレームに仕上げました。

デザインにアクリルを載せ、立体感のある加工を施したフィルム風のアートフレームのようなアイテムです。

ミニアートフレーム1つにつき1個イーゼルが付属します。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）55×40mm

素材 ：アクリル、ABS樹脂

▼トレーディング場面写ホログラム缶バッジ

作品の印象的なシーンをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼F0号キャンバスボード

メインビジュアル、ティザービジュアルをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全2種（メインビジュアル、ティザービジュアル）

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼BIGアクリルスタンド

メインビジュアル、ティザービジュアルをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（メインビジュアル、ティザービジュアル）

サイズ：本体：（約）15.2×10.4cm 台座：（約）10.4×2.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼BIGアクリルキーホルダー

ティザービジュアルをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全2種（ティザービジュアルA、ティザービジュアルB）

サイズ：（約）96.4×90mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ポストカード3枚セット

イメージビジュアルと印象的なシーンを、ポストカード3枚セットに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\550(税込)

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1822?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)此元和津也／ホウセンカ製作委員会