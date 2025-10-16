ミニミニサイズが人気の秘訣！【anello GRANDE(R)】motteシリーズがanello(R) OFFICIAL STORE 新店舗にて新ビジュアルで登場！

■ “日本だけで売っているバッグ”anello GRANDE(R)が、訪日旅行客に人気

株式会社キャロットカンパニー

バッグブランド「anello(R)」の日本国内限定ライン 「anello GRANDE(R)（アネログランデ）」。

このラインから生まれた 「motte（モッテ）」シリーズ が、近年中国・タイ・ベトナム・マレーシア・インドネシアなど東南アジア圏のSNSで人気を博しています。

本来は日本限定ラインとして企画・販売されているにもかかわらず、海外で「日本旅行で買いたいアイテム」「大阪旅行中に買うべきバッグ」「ミニリュックおすすめ」として紹介され、“逆輸入的ヒット” を記録。

anello(R) 心斎橋店 ウィンドウ演出anello(R) 心斎橋店 什器演出■ “ミニミニバッグ”を表現したミニトイのクリエイティブ表現

■ 海外では“#minibag#、#motteBag”が急上昇トレンドに

中国のRED（小紅書）やタイ・ベトナムのTikTok上で、#motteBag や #anelloGRANDE がトレンド入り。

「小さいのに機能的」「日本旅行の戦利品」として紹介され、アジアのファッション系アカウントで拡散中。

🗣️“日本のデザインは細部が可愛い” “軽いのに安っぽくない”

“サイズ感とデザインがかわいらしい”

ー 中国SNSレビューより

🗣️“大阪のanello(R) shopで買ったけど、もっと色違いが欲しい！”

ー タイのファッション系TikTokerより

そういったミニミニでかわいく、おもちゃみたいという声を反映して、今回用にオリジナルボックスも制作しました。

※こちらのボックスは商品販売しておりません

■ “ミニミニバッグ”が象徴する、今の時代の軽やかさ

スマホ・ミニ財布・リップだけを持ち歩く“手ぶら世代”に向けて生まれたmotteシリーズ。

手のひらサイズながら、ポケットや仕切りで“しっかり入る”設計。

アクセサリーのようなサイズ感と上品な合皮素材で、日常から旅先までマルチに活躍します。

人気アイテムNo.1 ナノショルダー：motte nano shoulder／\3,520（税込）

motte nano shoulder

商品ページはこちら

https://www.carrot-online.jp/c/category/GHM0559

軽量 × 撥水 × 2WAY仕様

ブラック・ベージュ・グレー・ピンク・ブルーグレーなど豊富なカラー展開

日本販売限定（anello GRANDE(R)ライン）

ミニバッグ：motte mini backpack／\4,620（税込）

mini backpack

商品ページはこちら

https://www.carrot-online.jp/c/category/GHM0551

軽量 × 撥水 × 2WAY仕様

持ちやすさにこだわったラウンドバッグ。丸みのある優しいかたちで、気分も雰囲気も柔らかく。ふんわりしたツイル生地で、ナチュラルかつ上品な見た目に。サッと持ちやすい、もちっとした合皮ハンドルがポイント◎ 背面のファスナー付きスマホポケットなど、使いやすさと見た目の可愛さを兼ね備えたミニリュック。

日本販売限定（anello GRANDE(R)ライン）

バックパック：motte back pack／\6,050（税込）

back pack

商品ページはこちら

https://www.carrot-online.jp/c/category/GHM0551

軽量 × 撥水 × 2WAY仕様

便利な8つのポケット付きでA4サイズがしっかりと収納でき、通勤や通学にも最適。

日本販売限定（anello GRANDEライン(R)）

ショルダー：motte shoulder ／\4,290（税込）

shoulder

商品ページはこちら

https://www.carrot-online.jp/c/category/GHM0552

軽量 × 撥水 × 2WAY仕様

A5サイズがピッタリ収まる、使い勝手がちょうどいいミニボストンバッグ。取り外し可能な2WAY仕様で、その日の気分やコーディネートに合わせて楽しめます。

日本販売限定（anello GRANDE(R)ライン）

ボストンバッグ：motte boston bag／\6,050（税込）

boston bag

商品ページはこちら

https://www.carrot-online.jp/c/category/GHM0558

軽量 × 撥水 × 2WAY仕様

背面にはオープンポケット付きでスマートフォンなどをさっと出し入れができて便利◎ キャリーオンテープ付きなので旅行にも最適です。

日本販売限定（anello GRANDE(R)ライン）

■ “日本でしか買えない”希少性が、新たな価値に

anello GRANDE(R)は、日本国内のデザインチームが「上質・シンプル・街に馴染む機能美」をコンセプトに立ち上げたライン。

海外展開を行わず、日本でしか手に入らない限定ブランドとして展開しています。

しかしその“ローカル感”こそが、いま海外ユーザーの憧れの的に。

“Japanese Design”という言葉とともに、SNSでは再現投稿やレビュー動画が続出。

国内外のファッションメディアからも注目が集まっています。

販売 新店舗詳細

店 舗 名 ：anello(R) 心斎橋

所 在 地 ：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-4-26 THE PEAK SHINSAIBASHI 1F

営業時間 : 11:00-20:00

https://www.carrot-online.jp/f/shop_list

【公式オンラインストア】

https://www.carrot-online.jp/

【店舗公式instagram】

@anello_officialstore__japan

https://www.instagram.com/anello_officialstore__japan?igsh=YXBlZDdxamx0ZHlv

ブランド情報

anello GRANDE(R)（アネログランデ）

「日常を上質に軽くする」ことをテーマに、anello(R)の国内専売ラインとして誕生。

素材感・フォルム・実用性を追求し、日本の街に似合う“機能美”をデザインしています。

公式サイト：https://www.carrot-online.jp/f/brand_grande

会社概要

■商号：株式会社キャロットカンパニー

■代表者：代表取締役 吉田 剛

■所在地：〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋2-3-9 CH building 2F

■設立：1988 年4月

■事業内容：オリジナルブランド(anello(R)、anello GRANDE(R)、Legato Largo(R)、fulcro) のバッグ、

袋物、財布、傘(untule) 等の企画、製造、販売/OEM、ODM 小売事業、WEB 販売

■資本金：1,000 万円