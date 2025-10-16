【ジョルジオ アルマーニ】″ARMANI/Archivio″ 50周年を記念して 10月27日～11月16日にアルマーニ / 銀座タワーにて開催

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

ジョルジオ アルマーニ創立50周年を記念して、ジョルジオ アルマーニのコレクションを体系的にアーカイブ・管理し、ブランドのヘリテージを継承しながら過去と未来を結ぶ “ARMANI/Archivio (アルマーニ / アルキビオ)” が、2025年8月に立ち上がりました。

先駆けて公開されたデジタルプラットフォーム（archivio.armani.com）に続き、9月24日からミラノ・ブレラ美術館で開催されているエキシビションでは、約120体のアーカイブルックが美術品と共鳴し、ブランドの創造性・一貫性・進化を体感いただける空間となっています。

このたび本プロジェクトの一環として、アルマーニ / 銀座タワーにて、アーカイブから厳選された約30体を展示する特別展 “ARMANI/Archivio” を10月27日～11月16日の期間限定で開催します。

50年にわたり磨き続けてきた芸術性と一貫性、そして進化。ファッションが文化や美意識の形成に果たす役割を、洋服そのものが語りかけます。

https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/experience/armani-archivio-ginza/

【開催概要】

ARMANI/Archivio

会期：10月27日（月）～11月16日（日）

住所：東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 4F（店内エレベーターより４Fへお上がりください）

開催時間：11時～19時（18:30最終入場）入場無料・予約不要