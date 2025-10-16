10月16日（木）発売「週刊少年チャンピオン」46号の表紙＆巻頭グラビアは櫻坂46の谷口愛季ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）10月16日（木）発売の46号にて、表紙&巻頭グラビアに櫻坂46の谷口愛季さんが登場することをお知らせいたします。また、両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。

圧倒的な美貌と、光るパフォーマンス力でグループを牽引する谷口愛季ちゃんが週チャン2度目の登場!! オフショルダーのワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウエアを着てくつろぐ姿、フリルのついたパーカを着た姿まで……どこまでも純真で、可憐で、まっすぐな彼女の魅力から目が離せません！ 両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！

【谷口愛季さんコメント】

「まさかまた表紙をさせていただけると思わなかったので、とても嬉しいです!!表紙で着させていただいたオフショルのワンピースがとてもかわいくてお気に入りでした(ハート)私もマンガを読むのが大好きなので、同じマンガ好きとしてこれからもよろしくお願いします！」

【商品概要】

●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」46号

●発売日：10月16日（木曜日）

特別定価：400円（10%税込）

全国の書店、コンビニエンスストアにて

週刊少年チャンピオン公式 :https://www.akitashoten.co.jp/w-champion

