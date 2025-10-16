2026年2月22日「猫の日」は、再びCREAとＢＳテレ東がコラボ！　CREAの大人気企画「かわいいニャングランプリ2026」愛猫写真＆動画募集がスタート！　応募作品はTVでも紹介

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区紀尾井町 社長：飯窪成幸）のウェブサイト『CREA WEB』は、2026年2月22日「猫の日」に「かわいいニャングランプリ」を開催いたします。本企画は、同サイトで2021年にスタートした人気の読者投稿型のランキング企画です。

2025年に続き、来年もＢＳテレ東とコラボレーションし、より大規模な「かわいいニャングランプリ」開催が決定。応募作品はCREA WEBに掲載されるとともに、2026年2月22日に放送予定のＢＳテレ東の特別番組「今夜決定！かわいいニャングランプリ ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」にて紹介されます。

『CREA』2024年夏号「猫のいる毎日は。」表紙とＢＳテレ東の猫の日キャラクター「るるる」。「ＢＳキャッ東」は来年で9回目となる。(C)ＢＳテレ東

CREAは、1989年に株式会社文藝春秋より創刊し、昨年11月に創刊35周年を迎えたライフスタイル誌です。1998年に日本の女性誌ではじめて「猫」を特集し、以降「猫」のパイオニアとして、長く好評をいただいてまいりました。毎年2月には、CREA WEBにて「猫」特集を公開しています。

猫と猫好きな視聴者に寄り添う放送局を目指すＢＳテレ東は、毎年2月22日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行っています。9年目となる今回も、番組はもちろん、SNSでの企画などを予定しています。

そんな猫愛に満ちたCREAとＢＳテレ東がはじめてコラボし、2025年2月22日、「今夜決定！かわいいニャングランプリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」が特別番組として登場。受賞作品をCREA WEBと同時にＢＳテレ東の特別番組でも放映するという、雑誌・WEB媒体とテレビ番組を横断して展開する試みが実現しました。

そして、ご好評にお応えして、2026年も特別番組の放送が決定いたしました！

来年も番組MCは中尾明慶さんと前田敦子さんに決定！ (C)ＢＳテレ東

出演者コメント

ＭＣ：中尾明慶さん

前回はスタジオにもかわいい猫ちゃん達が遊びに来てくれて癒しの時間でした。

今回はよりパワーアップした癒しを皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います！

ぜひ見てください。

ＭＣ：前田敦子さん

今回もかわいいネコちゃんに会えるのを楽しみにしてます！

たくさん応募してください！

2025年に放送した特別番組の、再放送も決定しました！

放送日時：2025年10月18日（土）午後4時～5時

「今夜決定！かわいいニャングランプリ～ＢＳテレ東×CREAコラボ～」（再）

MC：中尾明慶さん、前田敦子さん ゲスト：名取裕子さん、藤森慎吾さん

進行：田崎さくらさん

放送局：ＢＳテレ東（BS７.ch）／ＢＳテレ東４Ｋ（4Ｋ７.ch）

今年もいよいよ、CREA WEB及び、番組内で紹介される写真と動画作品の募集をスタートいたします。「美猫部門」「甘えん坊部門」「奇跡の瞬間部門」など、猫の愛らしさがより伝わる部門別に審査予定です。

【かわいいニャングランプリ2025】「なぜ、そんな所に!? スッポリどハマり猫部門」No.1のパールちゃん。同「その輝きにノックダウン！美猫部門」No.1のにゃんつーちゃん。同「2度と撮れない！『奇跡の瞬間』部門」No.1のシラスちゃん。同「パパ・ママ構って！ 甘えん坊部門」No.1のそらちゃん。

『CREA WEB』の「猫」特集も好評公開中！

【企画概要】

「かわいいニャングランプリ2026」

投稿期間：2025年10月16日（木）～2026年1月11日（日）23:59

応募の詳細：https://crea.bunshun.jp/articles/-/55679

CREA WEBの「猫」特集 https://crea.bunshun.jp/list/creacat_gp2025

【媒体情報】

雑誌名：『CREA』※季刊（3・6・9・12月 各7日発売）

発売元：株式会社文藝春秋

URL: https://crea.bunshun.jp