mov提唱の新戦略「ローカルインベントリマーケティング」について事業責任者インタビューを公開

株式会社mov

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」および業界最大級のインバウンド業界メディア「訪日ラボ」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、消費者の購買行動に対応する新たなマーケティング手法「ローカルインベントリマーケティング」（Local Inventory Marketing、略称：LIM）を提唱し、第一弾として口コミコムのオプションサービス「ライトOMOサービス」の提供を開始いたしました。

ULSSAS（ホットリンク社提唱の消費購買プロセス）の時代を迎え、消費者の購買行動は「検索」起点から「SNS」起点へと大きく変化しています。さらにGoogle検索ではAIによる情報提示が始まり、小売業界ではオンライン・オフラインを問わず、“あらゆるチャネルでの情報発信競争”が加速しています。

こうした変化の中で注目を集めているのが、movが提唱する「商品在庫情報」×「店舗情報」を活用して店舗・EC送客を最大化する新たなマーケティング手法──「ローカルインベントリマーケティング」です。movでは、小売企業がこの手法を手軽に導入できるよう、「口コミコム」のオプションサービスとして『ライトOMOサービス』を提供しています。

今回公開したインタビューでは、本事業を主導した執行役員・赤司誠と、開発責任者・牧村真吾の2名が、AI時代に求められる小売の新戦略を語ります。

インタビュー記事はこちら :https://kutikomi.com/news/press/5035/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview

検索アルゴリズムやユーザー行動が変化する今、

「ユーザーが探している瞬間に自社商品をどう見つけてもらうか」――

その検索対策が、これからの小売マーケティングにおける重要なテーマとなっています。

movが提唱する「ローカルインベントリマーケティング」は、店舗の在庫情報とGoogle上の検索情報を連動させ、“今この瞬間に買いたい”ユーザーを最寄り店舗へ誘導する新しい集客モデルです。

記事内では、次のようなテーマについて語られています。

- SNSとAIによって変化する購買行動の最新トレンド- 在庫情報が「来店動機」を生み出すメカニズム- 成果が出ている実例（アパレル・家具メーカーなど）

「実物を見てから買いたい」「今日中に手に入れたい」――

そんなユーザー心理をリアルタイムに捉え、店舗・ECの垣根を超えて購買を促す新時代のマーケティング手法が、ここにあります。

■「ローカルインベントリマーケティング」とは

「ローカルインベントリマーケティング」は、movが小売業界向けに提唱する新しいマーケティング手法です。ユーザーが商品を検索した際に、その商品を扱う近隣店舗の在庫情報や店舗情報、さらにはECサイトへの購入導線をGoogleなどの検索プラットフォームに表示させます。これにより、実店舗への来店を促進するとともに、自社ECサイトへの購入導線も確立することで、オンラインとオフラインの双方でユーザーにスムーズな購買体験を提供します。

■「ライトOMOサービス」とは

「ライトOMOサービス」は、口コミコム上でGoogleマーチャントセンターとGoogleビジネスプロフィールを連携し、店舗の商品在庫情報を容易に設定・表示できるサービスです。事業者は店舗在庫をスムーズに公開でき、「ローカルインベントリマーケティング」を負担なく実施いただけます。movは本サービスを通じて、Google検索、Googleショッピング、Googleマップにおける小売事業者様の店舗や商品情報の露出を図ることでユーザーとの接点最大化を支援いたします。

「ライトOMOサービス」の提供にあたっては、2025年2月にmovにグループインした株式会社Patheeの主力プロダクト「STORECAST」が持つ独自の提供価値を継承しています。これにより、口コミコムにおいても、小売事業者様に特化したさらなる価値提供が可能となりました。今後もmovは、「ローカルインベントリマーケティング」を推進する新サービスを継続的に展開し、小売事業者様のマーケティング活動を支援してまいります。

▼「ライトOMOサービス」の詳細はこちら

https://kutikomi.com/forretail/(https://kutikomi.com/forretail/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)

【セミナー開催】

大手小売企業の事例で解説！小売業界でいま注目のローカルインベントリマーケティング

▼お申し込みはこちら

https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_retail/(https://academy.kutikomi.com/seminars/202509_retail/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)

■ 口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞



自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理



口コミコムでは、自社HPやGoogleマップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞



口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート



集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る :https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る :https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_interview)」の運営





