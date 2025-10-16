CBCチャリティ募金 実施のお知らせ
株式会社CBCテレビ
- タイトル CBCチャリティ募金
ホームページ：https://hicbc.com/corporation/charity/
- 目的 愛知・岐阜・三重の児童福祉施設、フードバンク、子ども食堂の支援
- 募金期間 2025年11月1日（土）～12月19日（金）
- 募金受付方法
１.CBC本社での直接募金（平日午前10時から午後6時まで）
２.銀行振込による募金
振込先 三菱UFJ銀行 栄町支店
口座名 CBCチャリティ募金
口座番号 普通 1205733
３.ご利用のクレジットカードからの募金
４.携帯電話各社のキャリア決済による募金
５.Yahoo!ネット募金からの募金（PayPay、Vポイント）
６.メルカリ寄付
※１.３.４.で募金された方のお名前（希望者）をCBCラジオおよびCBCホームページでご紹介します。
- 昨年実績 募金総額 14,778,911円
中部日本放送株式会社は、株式会社CBCテレビ、株式会社CBCラジオと共催で、「CBCチャリティ募金」を実施いたします。
テーマは昨年に引き続き「子どもの食支援」です。お寄せいただいた募金は、愛知・岐阜・三重の共同募金会を通じて、児童福祉施設やフードバンク、子ども食堂に贈られるほか、国連ＷＦＰを通じて世界の学校給食支援にあてられます。
期間中はCBCテレビやCBCラジオの各番組、CBCホームページなどで広く募金を呼びかけます。
皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。
