CBCチャリティ募金　実施のお知らせ

株式会社CBCテレビ




　中部日本放送株式会社は、株式会社CBCテレビ、株式会社CBCラジオと共催で、「CBCチャリティ募金」を実施いたします。


　テーマは昨年に引き続き「子どもの食支援」です。お寄せいただいた募金は、愛知・岐阜・三重の共同募金会を通じて、児童福祉施設やフードバンク、子ども食堂に贈られるほか、国連ＷＦＰを通じて世界の学校給食支援にあてられます。


　期間中はCBCテレビやCBCラジオの各番組、CBCホームページなどで広く募金を呼びかけます。


　皆さまからのご協力をよろしくお願いいたします。



- タイトル　　　CBCチャリティ募金
ホームページ：https://hicbc.com/corporation/charity/
- 目的　愛知・岐阜・三重の児童福祉施設、フードバンク、子ども食堂の支援
- 募金期間　　2025年11月1日（土）～12月19日（金）
- 募金受付方法
１.CBC本社での直接募金（平日午前10時から午後6時まで）
２.銀行振込による募金
　　振込先　　　三菱UFJ銀行　栄町支店
　　口座名　　　CBCチャリティ募金
　　口座番号　　普通　1205733
３.ご利用のクレジットカードからの募金
４.携帯電話各社のキャリア決済による募金
５.Yahoo!ネット募金からの募金（PayPay、Vポイント）
６.メルカリ寄付
※１.３.４.で募金された方のお名前（希望者）をCBCラジオおよびCBCホームページでご紹介します。
- 昨年実績　　　　募金総額　14,778,911円